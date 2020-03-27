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Три позитивных эффекта витамина С на тело

27.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Витамин С у большинства ассоциируется с профилактикой инфекционных заболеваний. Однако у него куда больше положительных эффектов. Витамин С можно получать из фруктов и ягод или принимая пищевые добавки. Вот три причины, почему не стоит допускать недостатка витамина С в организме.

Три позитивных эффекта витамина С на тело

Окислительный стресс

Окислительный стресс – настоящий враг тех, кто заботится о своей коже. При его присутствии вырабатывается слишком много свободных радикалов, что приводит к повреждению клеток кожи, снижается количество коллагена, что способствует преждевременному старению. Однако витамин С помогает снизить окислительный стресс.

Иммунитет

Самый известный эффект витамина С. Он помогает на клеточном уровне нейтрализовать патогены и усилить работу иммунитета за счет стимуляции выработки лимфоцитов.

Здоровье мозга

Хотя омега-3 жирные кислоты и витамин К – главные участники борьбы за здоровый мозг, витамин С также помогает за счет своих антиоксидантных свойств. Он поддерживаетздоровье миелиновой оболочки, которая защищает нейроны.

Источник: medikforum.ru

 
 
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Витамин С у большинства ассоциируется с профилактикой инфекционных заболеваний. Однако у него куда больше положительных эффектов. Витамин С можно получать
 
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