Степень готовности сельхозорганизаций района к весенней посевной и заготовке кормов обсудили на заседании Кореличского райисполкома

Источник материала: Полымя





27 марта на заседании Кореличского райисполкома обсудили степень готовности сельхозорганизаций района к весенней посевной и заготовке кормов.

— По степени готовности в началу весенних полевых работ Кореличский район лидирует в Гродненской области, — подчеркнул председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев. — Достаточно заготовлено минеральных и органических удобрений. Серьезная работа проведена по готовности сельскохозяйственой техники для выхода в поле.

Как отметил главный специалист отдела организации производства и механизации управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Сергей Гавина, в 2020 году сельскохозяйственным предприятиям ставится задача произвести 112,8 тысячи тонн зерна в весе после доработки, 5,7 тысячи тонн картофеля, 221,5 тысячи тонн сахарной свеклы, 2,6 тысячи тонн льноволокна, 8,4 тысячи тонн маслосемян рапса и заготовить 97,1 тысячи тонн кормовых единиц травянистых кормов для общественного животноводства.





В большей степени выполнение этих показателей будет зависеть от подготовки и проведения весенне-полевых работ и заготовки кормов 2020 года. Выполнение данных объемов станет возможным за счет совершенствования структуры посевных площадей, внесения полных норм минеральных удобрений, применение интегрированной системы защиты растений, технического перевооружения отрасли. Для проведения весенне-полевых работ на 2020 год необходимы денежные средства в сумме 72,6 миллиона рублей.

С осени 2019 года было запахано 19,5 тыс. гектаров, что составляет 98 % от запланированных объемов.

Яровые культуры в текущем году необходимо посеять на площади 20336 га, из них яровых зерновых и зернобобовых культур 7279 га. Помимо этого, на площади 15,2 тыс. га произвести подкормку озимых зерновых и рапса, 6,3 тыс. га многолетних трав и 14,3 тыс. га сенокосов и пастбищ.

Под яровой сев 2020 года хозяйства Кореличского района полностью обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур. Посев будет производиться только кондиционными семенами высоких репродукций. Питомники размножения, суперэлита, элита составляют 8,8%, семена первой и второй репродукции составляют 73,2%, семена третьей репродукции составляют 18,0% (в основном это зернобобовые культуры).





По состоянию на 17 марта в хозяйствах имеется протравителей семян для обработки 2062 тонны или 100 % к потребности. Химпрополка озимых зерновых проведена на площади 8668 гектаров. Необходимо прополоть озимых зерновых весной 3982 га (имеется гербицидов на площадь 2189 га или 55 % к потребности). Для сравнения, обеспеченность протравителями семян в 2019 году на эту дату составляла 37 %, а не прополотыми с осени оставалось 5949 га озимых зерновых культур, что на 1967 га больше при обеспеченности гербицидами 22 % к потребности.

За счет внесения минеральных удобрений в пределах 300 кг действующего вещества на 1 гектар и применения интегрированной защиты зерновых культур от вредителей, болезней и сорняков с каждого гектара будет собрано по 54 центнеров зерна в весе после доработки.

Рапс в 2020 году будет возделываться на площади 2516 гектаров (минус 136 га к 2019 году). Ставится задача получить валовой сбор маслосемян рапса 8356 тонн (+276 тонн к уровню 2019 года). С осени химпрополка была проведена на площади 3188 гектара или 127 процентов. 1560 гектаров с осени были обработаны от болезней и 440 рострегуляторами. Урожайность данной культуры планируется получить 32,3 центнера с гектара в весе после доработки.

Всего лишь на 124 гектарах в районе будет возделываться картофель. Основная площадь сконцентрирована в двух хозяйствах: «Царюка» (50 га) и «Цирин-Агро» (70 га). Хозяйства взяли обязательства произвести 5732 тонны клубнеплодов при средней урожайности 323 ц/га (в 2019 году валовой сбор картофеля составил 5502 тонны, при этом урожайность составила 254 центнера с 1 гектара).





В текущем году под сахарную свеклу отводится 3350 гектаров. Ставится задача за счет увеличения урожайности увеличивать валовые сборы. В 2020 году планируется произвести 221,5 тысяч тонн сахарной свеклы, при урожайности 661 ц/га (в 2019 году хозяйства района собрали 213,0 тыс. тонн при урожайности 600 ц/га). Семена сахарной свеклы будут приобретены в полном объеме: уже на сегодняшний день имеется 1926 посевных единиц на площадь 1375 га, остальные семена будут приобретены через ОАО «Городейский сахарный комбинат».





В 2020 году под лен будет отведено 2150 гектаров, из них на 1950 гектарах лен будет возделываться механизированным отрядом ОАО «Кореличи-Лен» на арендованных землях. Следует отметить, что площади под лен размещены пропорционально во всех категориях хозяйств, что значительно уменьшает долю риска в условиях экстремальной засухи. Стоит задача получить 2595 тонн льноволокна при средней урожайности 12,1 ц/га (в 2019 году было собрано 2627 тонн льнотресты при урожайности 12,2 ц/га). С осени на площади 2150 гектаров внесены глифосатсодержащие гербициды, вся площадь была своевременно запахана на зябь. Семенами льна льносеющие хозяйства района будут обеспечены через ОАО «Кореличи-Лен». На сегодняшний день на данном предприятии в наличии имеется 423 тонны семян (супер элиты 0,85 тонны, 1 репродукции 116,8 тонны, 2 репродукции 122,0 тонны, 3 репродукции 183,4 тонны), в настоящее время весь семенной материал полностью подготовлен. Имеются под полную потребность минеральные удобрения. Во время вегетации планируется обработка против сорняков и болезней, а также внесение микроэлементов. Во время уборки урожая будет приложен максимум усилий, чтобы исключить потери и обеспечить ОАО «Кореличи-Лен» сырьем.





На 6408 гектарах в районе будет возделываться кукуруза, что на 430 гектаров больше чем в 2019 году. Из них 1250 гектаров займет кукуруза на зерно, 5158 гектаров – кукуруза на силос. Валовой сбор зеленой массы кукурузы составит 205,6 тыс. тонн, кукурузы на зерно 9,5 тыс. тонн (в 2019 году валовой сбор зеленой массы кукурузы составил 171,2 тыс. тонн и 7,8 тыс. тонн зерна). Урожайность кукурузы на силос составит 398,6 ц/га и кукурузы на зерно – 76,2 ц/га в весе после доработки. Хозяйства планируют увеличить производство кукурузы на силос и зерно на 34,4 тыс. тонн и 1,7 тыс. тонн соответственно к уровню прошлого года.

На сегодняшний день хозяйствами заключены договора на поставку семян под полную потребность и осуществляется поставка семян в хозяйства. При потребности 150,9 тонн имеется в наличии 61,6 тонны или 40,8% от потребности.

В 2020 году продолжится работа по совершенствованию структуры посевных площадей, в первую очередь за счёт совершенствования структуры кормовых угодий. Особый упор будет сделан на работу с низко продуктивными луговыми угодьями. План перезалужения на 2020 год составляет 3570 га (справочно в 2019 году при плане 3620 га перезалужение было проведено на площади 2314 га, что составляет 63,9% к плану). Подсев многолетних трав на пашне планируется провести на площади 2500 га (бобовыми и бобово-злаковыми травами). Основная цель данной работы – это улучшение качества заготавливаемых кормов и увеличение объёма белка в кормах собственного производства.

В последние годы общественное поголовье всегда обеспечивается травянистыми кормами, но при имеющейся продуктивности животных не всегда удовлетворяет ассортимент и качество заготовленных кормов. Часть сена и сенажа заготавливается в фазе, не позволяющей получить высококачественный корм и поэтому основная задача — убрать 1 укос в оптимальные сроки, для чего ставится задача руководителям и специалистам завершить уборку трав 1 укоса до 18 июня.





Сегодня ставится задача в 2020 году заложить семенники злаковых и бобовых трав, чтобы удовлетворить потребность хозяйств в семенах для подсева трав на пашне и перезалужения улучшенных сенокосов и пастбищ не менее 20 % от их наличия ежегодно. На сегодняшний день хозяйства района практически полностью обеспечены семенами многолетних трав. Всего имеется 66,7 тонны семян, в том числе бобовых трав 35,4 тонны. Планируется приобрести 15 тонн семян люцерны.

Для получения запланированной продуктивности сельскохозяйственных угодий в хозяйствах района необходимо внести под яровой сев 484 тысячи тонн органических удобрений или 7,4 тонны на 1 гектар сельхозугодий. Фактически заготовлено по состоянию на 17.03.2019 года 487,9 тысячи тонн или 101 процент к заданию. Выполнены задания по заготовке органики в сельскохозяйственном производственном кооперативе «МАЯК-Заполье», государственных предприятиях «Черняховский-Агро», «Царюка», «Племзавод Кореличи», СПК «Свитязянка-2003», СПК «Жуховичи».

К местам внесения вывезено 435,4 тысячи тонн или 89 процентов к заготовленным объемам. Есть проблема с вывозкой органических удобрений в государственных предприятиях «Черняховский-Агро», «Малюшичи» и «Птицефабрика «Красноармейская», где вывезено соответственно 75, 74 и 67 % заготовленной органики.

Внесено 313,3 тысячи тонн органики, в том числе под озимые 51,2 тысяч тонн, на 1 гектар пашни внесено 7,4 тонн органики.

Больше всего органических удобрений внесли в СПК «Маяк-Заполье», СПК «Жуховичи» и СПК «Свитязянка-2003», где процент внесения к заготовке составляет 83, 81 и 67 соответственно. Хуже всего обстоят дела в государственном предприятии «Малюшичи», где этот показатель составляет 19%.

Всего на весенне-полевые работы 2020 года необходимо заготовить и внести азотных удобрений 5164 тонны действующего вещества, фосфорных – 1856 тонн д.в., калийных – 4173 тонны д.в. Всего 11193 тонны NPK или 172 килограмм действующего вещества на один гектар сельскохозяйственных угодий.

На 17 марта имеется 9,3 тысячи тонн д.в. под яровой сев, что составляет 83 процента к потребности или 124,5% к уровню прошлого года. В том числе азота больше на 13,6%, калия на 33,6%, фосфора на 33,9%.





Обеспеченность азотными удобрениями в среднем по району составляет 75%.

В хозяйствах района имеется 936 тонн действующего вещества фосфорных удобрений – это 50% от полной потребности.

Обеспеченность калийными удобрениями в среднем по району составляет 107%.

Обеспеченность минеральными удобрениями в 2020 году в хозяйствах района планируется на уровне: 108% калийными удобрениями, 90% азотными, 54% фосфорными удобрениями.

Всего внесено под яровой сев 2,8 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, в том числе калия 2,2 тыс. тонн на площади 16,5 тыс. гектаров или 132,4 кг. д.в. на 1 га. Фосфора внесено 609 тонн на площади 9,5 тыс. гектаров или 63,8 кг. д.в. на 1 га.

Обеспеченность средствами защиты растений для химической прополки яровых зерновых составляет 19%, сахарной свеклы 28%, льна 4%, кукурузы 12%, картофеля 55%. Обеспеченность инсектицидами составляет 25%, фунгицидами 28%. В районе имеется 16 протравочных машин, все в исправном состоянии и готовы к работе.

На 01.03.2020 в сельскохозяйственных организациях района насчитывается 472 трактора, из них Беларус 3522/3022 – 47 ед, импортных дальнего зарубежья (марки Джон-Дир и Атлес) – 10 ед., Беларус 1523– 14 ед., тракторов марки МТЗ-1221 – 119 ед.

Из почвообрабатывающей и посевной техники в хозяйствах имеется 103 плуга, в т.ч. 84 оборотных; 102 культиватора; 31 дискаторов и дисковых борон; 45 комбинированных почвообрабатывающих агрегатов; 38 комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов; 21 сеялка для зерновых культур; для посева свеклы и кукурузы имеется 33 сеялки; для льна – 6; 53 машин для внесения твердых минеральных удобрений; 58 машин для внесения твердых органических удобрений; погрузчиков – 81 единиц; из них 52 погрузчика марки «Амкодор»; 44 прицепных опрыскивателей, а так же другая сельскохозяйственная техника.





На 16 марта 2020 года ход ремонта техники в сельскохозяйственных организациях района выглядит следующим образом:

Общая готовность техники по району:

-тракторов – 90%, в т.ч. энергонасыщеных-94%;

-плугов – 93%,

-культиваторов –95%,

-посевных агрегатов – 92 %,

-сеялок – 95%,

-машин для внесения твердых органических и минеральных удобрений – 94%,

Для проведения работ по заготовке кормов в хозяйствах Кореличского района имеется 32 кормоуборочных комплекса.

Для проведения уборочной страды в хозяйствах имеется 87 зерноуборочных комбайнов. Нагрузка на 1 зерноуборочный комбайн составляет 238 гектаров.

Через ОАО «Промагролизинг» в 2019 году приобретено 30 едициц техники. Наличие данной техники при правильной организации труда и проведении качественного ремонта позволяет выполнить работы весенней посевной, уборочной и работы по заготовке кормов в оптимальные

Большое значение для обеспечения условий труда лиц, занятых на сезонных массовых сельскохозяйственных работах, имеет организация горячего питания. В рамках подготовки к весенней посевной специалистами государственного учреждения «Кореличский райЦГЭ» совместно с председателем Кореличской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК проведены надзорные мероприятия профилактического предупредительного характера на всех 10 объектах общественного питания, занятых приготовлением пищи для лиц, задействованных на массовых полевых работах.





В столовых будет организовано горячее питание работающих на численность от 20 до 100 человек, в том числе в поле — от 15 до 80 и более человек. Во всех коллективных договорах сельхозорганизаций предусмотрено удешевление стоимости питания в период напряженных сельскохозяйственных работ, с оплатой от 10% до 40% от полной стоимости.

Питание сельскохозяйственных рабочих будет достаточное в количественном и полноценное в качественном отношении. Особое внимание будет обращено на обеспечение витаминной полноценности, повышение удельного веса свежих овощей, зелени и создание максимального разнообразия питания.

Пища будет доставляться к месту выполнения работ специально оборудованным транспортом и в специальных контейнерах.

В целях усиления материальной заинтересованности трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства в эффективном использовании техники, повышения производительности труда, сокращения сроков проведения отдельных видов полевых работ с хорошим качеством в Кореличском районе ежегодно проводятся трудовые соревнования. Во время весенней посевной, среди работников массовых профессий в растениеводстве, где победителями признаются механизаторы, добившиеся максимальной сезонной выработки, производительности труда на технологических операциях. Кореличской районной профсоюзной организацией Белорусского профсоюза работников АПК будет организован постоянный сбор информации о ходе сельскохозяйственных соревнований и проведено награждение передовиков весенней посевной Благодарственными письмами. Данные о передовиках, будут размещаться на страницах районной газеты «Полымя» в рубрике «Доска почета» и на сайте. В хозяйствах района в честь передовиков поднимут флаги трудовой славы.





Выполнение механизированных полевых работ, как и любой технологический процесс, требует от должностных лиц, их организующих, четкой организации труда, а от работников, их выполняющих – точного и строгого соблюдения требований безопасности, трудовой и производственной дисциплины. Несоблюдение указанных норм влечет за собой производственные потери и убытки, травмирование работников. В целях обеспечения безопасности труда, предупреждения травматизма при проведении работ в весенний период 2020 года профсоюзный актив Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса будет обеспечивать проведение общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда, добиваться устранения опасных производственных факторов и причин, которые могут повлечь несчастные случаи на производстве.

В заседании Кореличского райисполкома приняли участие начальник главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома Валерий Климович и первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Дмитрий Кадргулов.

Инна ЛЕЙКО

Фото автора и из архива газеты «Полымя»