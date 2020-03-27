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Минтранс: «Белавиа» продолжит полеты в Москву
Источник материала: ОНТ
Авиаперевозчик «Белавиа» продолжит полеты в Москву, несмотря на решение России о приостановлении регулярного и чартерного авиасообщения со всеми странами,
Как пояснил Минтранс, Беларусь и Россия договорились о продолжении полетов в Москву авиакомпанией «Белавиа». Департамент по авиации белорусского Министерства транспорта и коммуникаций получил соответствующее уведомление от российской стороны.
Ранее правительство РФ объявило о решении с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы для вывоза граждан России.
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Авиаперевозчик «Белавиа» продолжит полеты в Москву, несмотря на решение России о приостановлении регулярного и чартерного авиасообщения со всеми...
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