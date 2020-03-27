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Минтранс: «Белавиа» продолжит полеты в Москву

27.03.2020 16:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минтранс: «Белавиа» продолжит полеты в Москву

Авиаперевозчик «Белавиа» продолжит полеты в Москву, несмотря на решение России о приостановлении регулярного и чартерного авиасообщения со всеми странамипишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Как пояснил Минтранс, Беларусь и Россия договорились о продолжении полетов в Москву авиакомпанией «Белавиа». Департамент по авиации белорусского Министерства транспорта и коммуникаций получил соответствующее уведомление от российской стороны. 

Ранее правительство РФ объявило о решении с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы для вывоза граждан России.

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Авиаперевозчик «Белавиа» продолжит полеты в Москву, несмотря на решение России о приостановлении регулярного и чартерного авиасообщения со всеми...
 
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