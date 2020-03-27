Минтранс: «Белавиа» продолжит полеты в Москву

Источник материала: ОНТ

Авиаперевозчик «Белавиа» продолжит полеты в Москву, несмотря на решение России о приостановлении регулярного и чартерного авиасообщения со всеми странами, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Как пояснил Минтранс, Беларусь и Россия договорились о продолжении полетов в Москву авиакомпанией «Белавиа». Департамент по авиации белорусского Министерства транспорта и коммуникаций получил соответствующее уведомление от российской стороны.

Ранее правительство РФ объявило о решении с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы для вывоза граждан России.

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