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Шанс на спасение ценой в миллионы долларов. Родители Миланы Пшенко собирают средства на самое дорогое лекарство в мире
27.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Милана появилась на свет 4 октября 2019 года в городе Минске. Единственный, долгожданный и совершенно здоровый ребенок в семье Сергея и Виктории. Молодые родители наслаждались своим новым статусом и приятными хлопотами, пока не появились тревожные звоночки в развитии девочки.
Все было замечательно, но уже в полтора месяца родители начали замечать, что Милана совсем не делает попыток держать голову, ножки слабые, движений очень мало. Планово обратились к неврологу в 10 городскую поликлинику, описали состояние дочери. После осмотра врач сделала заключение о том, что у ребенка небольшой гипотонус (слабость мышц), привычное явление среди маленьких деток, порекомендовала делать самостоятельно массажи и назначила один лекарственный препарат.
Тип 1 СMA проявляется у детей в период от рождения до 6 месяцев. Большинство детей с таким диагнозом не доживают до двух лет. Постепенно снижается мышечная активность, дети перестают двигаться, а затем глотать и дышать. Интеллект при этом сохраняется. СМА 1 типа – это самая агрессивная форма СМА, генетический убийца №1 детей до 2 лет.
В Республике Беларусь указанные препараты не зарегистрированы и не входят в клинический протокол диагностики и лечения неврологических заболеваний, поэтому рассчитывать на государство не приходится. Невзирая на космическую сумму лечения, родители Миланы не теряют надежду и борются за дочь изо всех сил. Они просят всех неравнодушных людей откликнуться, так как важна любая помощь – и финансовая, и информативная. Только вместе мы можем подарить девочке шанс жить, дышать, видеть этот мир и расти нормальным ребенком, радуясь жизни.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:
Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 510 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г.Минск, ул.Куйбышева, 18; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:
— белорусские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY28AKBB31340000001520070000 в отделении 510/402, бессрочный
— российские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY61AKBB31343000000620070000 в отделении 510/402, бессрочный
— доллары США — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY19AKBB31341000000910070000 в отделении 510/402, бессрочный
— евро — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY36AKBB31342000000800070000 в отделении 510/402, бессрочный
Назначение платежа: Для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Пшенко Сергей Геннадьевич на лекарственные препараты (Spinraza/Zolgensma).
Пополнение баланса МТС: +375 33 9133323
Карта Белагропромбанка: 5323 0800 8161 2468, срок действия 12/22, держатель SIARHEI PSHANKO
Карта Тинькофф: 5536 9137 6411 9430, держатель: Елена Олеговна Л.
Qiwi-кошелек: +375255393922
WebMoney:
PayPal: milanahelp@gmail.com
Яндекс-кошелек: 4100110438676373
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Шанс на спасение ценой в миллионы долларов. Родители Миланы Пшенко собирают средства на самое дорогое лекарство в мире
Милана появилась на свет 4 октября 2019 года в городе Минске. Единственный, долгожданный и совершенно здоровый ребенок в семье Сергея и Виктории. Молодые родители...
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