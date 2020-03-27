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Пенсионерка из Барановичей лишилась денег после визита лжемедиков в масках

27.03.2020 16:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах злоумышленницы в защитных масках обокрали двух пожилых женщин. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Пенсионерка из Барановичей лишилась денег после визита лжемедиков в масках

В милицию 24 марта обратилась пенсионерка. В тот день к ней домой пришли две женщины, чьи лица были спрятаны за защитными масками, и предложили записаться на бесплатную вакцинацию против гриппа. Хозяйка пригласила их в кухню для заполнения документов. В это время одна из визитерш незаметно отлучилась. После ухода женщин пенсионерка заметила пропажу денег.

Похожий случай произошел с 73-летней жительницей Барановичей. Женщина 23 марта несколько часов отсутствовала дома. Ключ от дверей она хранила на незапертой веранде. Вероятно, этим воспользовались злоумышленники. Оперативники выяснили, что, когда хозяйки не было дома, с ее двора выходили женщины в масках.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

В МВД призывают быть бдительными. "Не впускайте в дом людей, предлагающих различные услуги, без документального подтверждения их личности. Напомните об этом детям и старикам", - подчеркнули правоохранители.

 
 
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  В Барановичах злоумышленницы в защитных масках обокрали двух пожилых женщин. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой,...
 
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