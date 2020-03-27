Месячник по наведению порядка на земле начнется в Минской области

Источник материала: Новости Дзержинска

Распоряжением председателя Минского областного исполнительного комитета Александра Генриховича Турчина объявлен весенний месячник по наведению порядка на земле, благоустройству, уборке и озеленению территорий, который пройдет с 1 по 30 апреля 2020 года.

В городах и селах столичного региона состоятся субботники по приведению в порядок территорий, мест отдыха и улиц, уборке мусора.

В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной воне особое внимание будет уделено памятникам, историко-культурным ценностям, воинским захоронениям.

В мероприятиях примут участие коллективы организаций и предприятий, учащиеся, активисты общественных объединений.