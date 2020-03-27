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В Барановичах женщины в масках украли деньги у пенсионерок

27.03.2020 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичах произошли две схожие кражи денег у пенсионерок. 

Как сообщает МВД Беларуси, 24 марта две женщины в защитных масках пришли домой к местной жительнице. Свой визит они объяснили желанием записаться на бесплатную вакцинацию против гриппа. 

Хозяйка провела гостей на кухню, чтобы можно было заполнить документы. В какой-то момент одна из женщин ненадолго отошла. Когда гостьи покинули дом, пенсионерка заметила, что у неё исчезла наличность. 

Второй случай произошёл днём ранее. 73-летняя гражданка ненадолго ушла из дома. Ключ от входных дверей женщина хранила на веранде, куда можно было свободно войти. Вернувшись домой, потерпевшая обнаружила пропажу крупной суммы денег. 

Установлено, что пока хозяйка отсутствовала, со двора её дома выходили женщины в защитных масках. 

По фактам краж возбуждены уголовные дела. 

В прошлом месяце в Полоцке ученик подозревался в краже кошелька у учителя физкультуры.

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Новости Беларуси. В Барановичах произошли две схожие кражи денег у пенсионерок.  Как сообщает МВД Беларуси, 24 марта две женщины в защитных масках пришли домой к...
 
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