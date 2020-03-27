БСПН предложил антикризисный план для поддержки бизнеса

Источник материала: Ежедневник

Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского предложил план спасения бизнеса в условиях «коронакризиса». Соответствующее письмо направлено в Минэкономики.

БСПН предлагает в сфере трудовых отношений сократить с одного месяца до одной недели срок письменного уведомления о существенных изменениях условий труда.

Еще одно предложение – предоставить нанимателю право без согласования с работником отпускать его в отпуск с полным или частичным сохранением заработной платы на срок до одного месяца.

В бюджетно-налоговой политике в числе возможных мер поддержки предоставление отсрочки по уплате НДС и ввозных пошлин на срок до 180 дней при импорте товаров, сырья и материалов для собственного производства или обеспечения населения значимыми товарами.

Если импорт связан с производством препаратов и изделий, призванных бороться с пандемией COVID-19, в таком случае стоит освобождать от уплаты пошлин и НДС. Рассрочку по уплате налогов сроком до 180 дней следует применять и тогда, когда предприятие столкнулось с угрозой банкротства.

За счет средств целевого бюджетного фонда национального развития можно оказывать прямую финансовую поддержку компаний в виде погашения части процентов по кредитам и лизинговым платежам.

Рекомендуется снизить повышающие, а также шире использовать понижающие коэффициенты к налогам на землю и недвижимость, отменить использование либо уменьшить стоимость контрольных идентификационных знаков на некоторые товары, а также предоставить налоговые льготы физически лицам вплоть до налоговых каникул, если их доходы меньше минимального потребительского бюджета.

Также предлагается не повышать базовую арендную величину, а арендодателей-частников обязать перевести ставки аренды в рубли по курсу на конец 2019 года либо применять понижающие коэффициенты.

Существенной поддержкой для бизнеса мог бы стать пересмотр механизма расчетов с энергоснабжающими организациями. Так, оплату можно производить за фактически потребленные тепло и электричество либо можно хотя бы уменьшить долю авансовых платежей до 50% от лимитов без индексации тарифов в связи с колебанием курсов, а также без штрафов и пеней за неполную оплату авансовых платежей.

Банкам и лизинговым компаниям рекомендовано предоставлять рассрочку или изменять графики погашения кредитных и лизинговых платежей.

Кроме этого, бизнес выступает за объявление моратория на проверки до конца 2020 года. Кроме того, предлагается разработать типовые памятки по выявлению симптомов заболевания и о порядке обслуживания клиентов, чтобы прояснить правила работы в условиях пандемии и снизить ответственность субъектов хозяйствования.

Рекомендованные меры поддержки (включая обзор мер поддержки, применяемых за рубежом) направлены в Минэкономики.