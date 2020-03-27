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Белорусские и российские картографы разработали атлас «Дорогами воинской славы, 1941-1945»

27.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские и российские картографы разработали атлас «Дорогами воинской славы, 1941-1945»

Белорусские и российские картографы разработали атлас «Дорогами воинской славы, 1941-1945», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

«Это совместное белорусско-российское комплексное картографическое произведение, созданное РУП «Белкартография» и АО «Роскартография» к 75-летию Великой Победы», — отметили в комитете.

Атлас представляет собой систематизированное собрание тематических и специальных карт, слайдов и фотографий, а также текстовых сведений. С их помощью создатели постарались наиболее полно отразить общую историю времен войны, уделив большое внимание таким значимым событиям, как оборона Брестской крепости, битвы за Москву и Ленинград и т.д.

Также на страницах издания можно будет найти подробную информацию о мемориальных комплексах и памятных местах, которые сегодня включены в туристические маршруты и являются объектами военно-исторического туризма в Беларуси и России.

По мнению составителей, информация, представленная в атласе, укрепит историко-культурное сотрудничество между двумя странами, привлечет внимание общественности к военно-историческим объектам, поможет в развитии туризма, гражданско-патриотическом воспитании молодежи.

«Мы, белорусские и российские картографы, считаем своим долгом сохранять для нынешнего и последующих поколений память о не вернувшихся с полей сражений воинах, о ветеранах, тружениках тыла, врачах и медсестрах — всех тех, кто героически ковал Победу, — отметила главный редактор РУП «Белкартография» Галина Ляхова. — На страницах атласа мы постарались собрать информацию о знаковых для Беларуси и России мемориальных комплексах, связанных с событиями войны и подвигом народа, о музеях, обелисках на братских могилах, памятниках Героям Советского Союза и полководцам».

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств РУП «Белкартография» и АО «Роскартография».

Атлас будет отпечатан АО «Омская картографическая фабрика». Объем издания — 288 страниц. Язык — русский. Тираж составит 700 экземпляров.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусские и российские картографы разработали атлас «Дорогами воинской славы, 1941-1945», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу....
 
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