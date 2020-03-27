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Помните «Аякс» 90-х? Показываем, как сейчас выглядят звезды той команды

27.03.2020 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Амстердамский «Аякс» середины 90-х был одним из лучших клубов десятилетия. Под руководством Луи Ван Гаала команда дважды подряд выходила в финал Лиги чемпионов, а в 1995-м стала обладателем главного трофея Европы. SPORT.TUT.BY вспоминает состав, благодаря которой многие стали болеть за нидерландский футбол.


Фото: ФК «Аякс»

Практически все игроки той команды перешли затем в топ-клубы, а Луи Ван Гаал на ближайшие два десятилетия был одним из самых влиятельных тренеров в мировом футболе.

Фото: Reuters, ФК «Аякс», личные страницы в Instagram.

 

 
 
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SPORT.TUT.BY вспоминает состав, благодаря которой многие стали болеть за нидерландский футбол.
 
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