Помните «Аякс» 90-х? Показываем, как сейчас выглядят звезды той команды

Источник материала: Tut.by

Амстердамский «Аякс» середины 90-х был одним из лучших клубов десятилетия. Под руководством Луи Ван Гаала команда дважды подряд выходила в финал Лиги чемпионов, а в 1995-м стала обладателем главного трофея Европы. SPORT.TUT.BY вспоминает состав, благодаря которой многие стали болеть за нидерландский футбол.



Фото: ФК «Аякс»

Практически все игроки той команды перешли затем в топ-клубы, а Луи Ван Гаал на ближайшие два десятилетия был одним из самых влиятельных тренеров в мировом футболе.

Фото: Reuters, ФК «Аякс», личные страницы в Instagram.