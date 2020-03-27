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Единый день контроля за перевозкой пассажиров

27.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Единый день контроля за перевозкой пассажиров

30 марта 2020 года на территории Гродненской области Госавтоинспекцией проводится Единый день контроля за перевозкой пассажиров, задачей которого является контроль за соблюдением требований Правил дорожного движения водителями при осуществлении деятельности, связанной с перевозкой пассажиров.

В целях усиления дисциплины участников дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств, сотрудниками ГАИ будет усилен контроль за дорожным движением. Особое внимание будет уделяться пресечению грубых нарушений ПДД непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.

В рамках данной акции будут проведены совместные рейды сотрудников Госавтоинспекции с подразделениями транспортной инспекции с целью контроля за соблюдением водителями маршрутных транспортных средств «Правил автомобильных перевозок пассажиров», в том числе режимов труда и отдыха.

Также будет проведен выборочный контроль маршрутных транспортных средств на конечных остановочных пунктах на предмет наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, наличия у водителей права управления автобусом, а также иных требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Повышенное внимание и дисциплинированность – гарантия Вашей безопасности на дороге!

Александр СТЕФАНОВИЧ,

старший госавтоинспектор ОГАИ

Вороновского РОВД.

 
 
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30 марта 2020 года на территории Гродненской области Госавтоинспекцией проводится Единый день контроля за перевозкой пассажиров, задачей которого является контроль...
 
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