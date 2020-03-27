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«Павлинку» онлайн впервые можно посмотреть 27 марта

27.03.2020 17:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Павлинку» онлайн впервые можно посмотреть 27 марта

Всемирный показ в Международный день театра. Купаловский впервые в истории проведёт трансляцию спектакля в режиме онлайн. 

Знаменитую «Павлинку», которая в прошлом году получила статус историко-культурной ценности, смогут увидеть на всех континентах. Прямой эфир начнётся в 19:00. Посмотреть можно с любого гаджета и в сети любого оператора Беларуси и других стран.  

К проекту театр готовился ещё в прошлом году и теперь сделает его постоянным. Ближайшую неделю в режиме реального времени можно будет увидеть французскую комедию «Школа налогоплательщиков», «Вельтмайстер-аккордеон» и даже спектакль «Урожай» из репертуара камерной сцены.  

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Всемирный показ в Международный день театра. Купаловский впервые в истории проведёт трансляцию спектакля в режиме онлайн.  Знаменитую «Павлинку», которая в...
 
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