«Павлинку» онлайн впервые можно посмотреть 27 марта

Источник материала: ОНТ

Всемирный показ в Международный день театра. Купаловский впервые в истории проведёт трансляцию спектакля в режиме онлайн.

Знаменитую «Павлинку», которая в прошлом году получила статус историко-культурной ценности, смогут увидеть на всех континентах. Прямой эфир начнётся в 19:00. Посмотреть можно с любого гаджета и в сети любого оператора Беларуси и других стран.

К проекту театр готовился ещё в прошлом году и теперь сделает его постоянным. Ближайшую неделю в режиме реального времени можно будет увидеть французскую комедию «Школа налогоплательщиков», «Вельтмайстер-аккордеон» и даже спектакль «Урожай» из репертуара камерной сцены.

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