|
«Павлинку» онлайн впервые можно посмотреть 27 марта
Источник материала: ОНТ
Всемирный показ в Международный день театра. Купаловский впервые в истории проведёт трансляцию спектакля в режиме онлайн.
Знаменитую «Павлинку», которая в прошлом году получила статус историко-культурной ценности, смогут увидеть на всех континентах. Прямой эфир начнётся в 19:00. Посмотреть можно с любого гаджета и в сети любого оператора Беларуси и других стран.
К проекту театр готовился ещё в прошлом году и теперь сделает его постоянным. Ближайшую неделю в режиме реального времени можно будет увидеть французскую комедию «Школа налогоплательщиков», «Вельтмайстер-аккордеон» и даже спектакль «Урожай» из репертуара камерной сцены.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирный показ в Международный день театра. Купаловский впервые в истории проведёт трансляцию спектакля в режиме онлайн. Знаменитую «Павлинку», которая в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)