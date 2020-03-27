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Прием граждан и прямую телефонную линию в Вороновском районе провел начальник главного контрольно-аналитического управления Гродненского облисполкома Дмитрий Павловский
27.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На прямую телефонную линию поступил звонок от пенсионерки аг. Трокели, обратившейся за содействием в получении финансовой помощи для внутренней отделки дома. С этим же вопросом женщина обращалась в райисполком в январе текущего года, ей был направлен ответ, содержащий информацию о порядке оказания материальной помощи из средств Фонда социальной защиты неработающим пенсионерам. Жительнице Трокелей порекомендовали написать заявление в управление по труду, занятости и социальной защите населения об оказании материальной помощи во втором квартале. Она также была проинформирована о возможности обратиться за назначением государственной адресной социальной помощи в Территориальный центр социального обслуживания населения.
Разрешение вопроса заявительницы Дмитрий Анатольевич оставил на личном контроле.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото автора.
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Прием граждан и прямую телефонную линию в Вороновском районе провел начальник главного контрольно-аналитического управления Гродненского облисполкома Дмитрий Павловский
На прямую телефонную линию поступил звонок от пенсионерки аг. Трокели, обратившейся за содействием в получении финансовой помощи для внутренней отделки дома. С...
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