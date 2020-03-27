У пенсионерки пропали деньги после визита лжемедиков

Источник материала: ОНТ

Злоумышленницы в защитных масках обокрали двух пожилых женщин в Барановичах. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

24 марта в милицию обратилась пенсионерка. В тот же день к ней домой пришли две женщины. Их лица были спрятаны за защитными масками. Злоумышленницы предложили записаться на бесплатную прививку против гриппа. Хозяйка пригласила гостей на кухню, чтобы заполнить документы. В это время одна из женщин быстро отлучилась. После ухода визитёрш пенсионерка обратила внимание, что пропали деньги.

Похожая ситуация произошла с 73-летней жительницей Барановичей. 23 марта женщина несколько часов не находилась дома. Ключ от дверей находился на незапертой веранде. Скорее всего, этим и воспользовались злоумышленники. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что пока хозяйки не было дома, с её двора выходили женщины в масках.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

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