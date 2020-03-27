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«Это уникальная вещь». Александру Лукашенко показали необычные книги, которые находят в макулатуре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще одно бизнес-начинание на заводе «Белгипс» называют скорее социальным проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие собирает и сортирует макулатуру. Вместе с бумагой люди часто выбрасывают и книги. Хорошие передают в школы и библиотеки. Попадаются и вовсе уникальные: старинные экспонаты и раритетные учебники.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Еще одно бизнес-начинание на заводе «Белгипс» называют скорее социальным проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие...
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