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Старые кроссовки Apple продали за 16 тысяч долларов
Источник материала: ОНТ
Старые кроссовки Apple на онлайн-аукционе Heritage продали за 16 тысяч долларов. Об этом
Американская компания Apple разработала кроссовки специально для своих сотрудников в 1990-х годах. Эту обувь нигде нельзя было купить.
Ранее в описании б\у кроссовок продавец отметил, что это обувь 42-го размера. Также на них есть небольшие пятка, а краска выцвела.
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Старые кроссовки Apple на онлайн-аукционе Heritage продали за 16 тысяч долларов. Об этом сообщает GQ. Американская компания Apple разработала кроссовки специально для своих...
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