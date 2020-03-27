Старые кроссовки Apple продали за 16 тысяч долларов

Источник материала: ОНТ

Старые кроссовки Apple на онлайн-аукционе Heritage продали за 16 тысяч долларов. Об этом сообщает GQ.

Американская компания Apple разработала кроссовки специально для своих сотрудников в 1990-х годах. Эту обувь нигде нельзя было купить.

Ранее в описании б\у кроссовок продавец отметил, что это обувь 42-го размера. Также на них есть небольшие пятка, а краска выцвела.

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