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Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

27.03.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Знакомясь с производством «Белгипса», Александр Лукашенко вник во все нюансы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

Заинтересовал и процесс машинного нанесения гипсовой штукатурки. Такой агрегат и время экономит, и работу облегчает. В этом Президент убедился лично.

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, не тяжело. Абсолютно не тяжело.

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

Машина действительно стоящая, но в Беларуси такие не выпускают. Судя по поручению Президента – это пока.

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

– Небольшой водяной насос, главный башенный двигатель и двигатель-подаватель.
– Значит, в этом году железобетонно мы должны сделать эту станцию. Я не вижу тут вообще, что мы не можем сделать.

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Знакомясь с производством «Белгипса», Александр Лукашенко вник во все нюансы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заинтересовал и...
 
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