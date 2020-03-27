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Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Знакомясь с производством «Белгипса», Александр Лукашенко вник во все нюансы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заинтересовал и процесс машинного нанесения гипсовой штукатурки. Такой агрегат и время экономит, и работу облегчает. В этом Президент убедился лично.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Машина действительно стоящая, но в Беларуси такие не выпускают. Судя по поручению Президента – это пока.
– Небольшой водяной насос, главный башенный двигатель и двигатель-подаватель.
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Новости Беларуси. Знакомясь с производством «Белгипса», Александр Лукашенко вник во все нюансы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заинтересовал и...
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