|
Разорвалась финальная пара «Юность» – «Неман». Что происходит на первом матче финальной серии плей-офф ЧБ по хоккею
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 27 марта проходит первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Кубок Президента оспаривают «Юность» и «Шахтер». Эти команды три раза встречались друг с другом в финальных сериях. Дважды победы добивались «минчане», один раз – «горняки». А всего на счету «Юности» восемь чемпионских титулов, «Шахтер» выигрывал золото один раз.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Не так много зрителей на этом матче, хотя он действительно интересный: впервые за долгое время разорвалась финальная пара «Юность» – «Неман», сегодня здесь солигорский «Шахтер».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разорвалась финальная пара «Юность» – «Неман». Что происходит на первом матче финальной серии плей-офф ЧБ по хоккею
Новости Беларуси. В Минске 27 марта проходит первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кубок Президента...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)