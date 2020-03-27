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Разорвалась финальная пара «Юность» – «Неман». Что происходит на первом матче финальной серии плей-офф ЧБ по хоккею

27.03.2020 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 27 марта проходит первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Президента оспаривают «Юность» и «Шахтер». Эти команды три раза встречались друг с другом в финальных сериях. Дважды победы добивались «минчане», один раз – «горняки». А всего на счету «Юности» восемь чемпионских титулов, «Шахтер» выигрывал золото один раз.

На прямую связь со студией вышла Наталья Федорцова, которая находится на «Чижовка-Арене».

Разорвалась финальная пара «Юность» – «Неман». Что происходит на первом матче финальной серии плей-офф ЧБ по хоккею

Наталья Федорцова, корреспондент:
Впервые нам пришлось пройти специальную процедуру, чтобы попасть на ледовую площадку. Не только показали аккредитации, нам измерили температуру и обработали руки антисептиком. А зрителям работники арены рекомендуют рассаживаться как можно дальше.

Не так много зрителей на этом матче, хотя он действительно интересный: впервые за долгое время разорвалась финальная пара «Юность» – «Неман», сегодня здесь солигорский «Шахтер».

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Наталья Федорцова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 27 марта проходит первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кубок Президента...
 
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