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«Щи из синей капусты, картошина и кусочек хлеба». Чем кормили узников трудовых лагерей в Германии

27.03.2020 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Угнетенных от большевизма» жителей зазывали к себе, в Германию. За счастьем.  

«Щи из синей капусты, картошина и кусочек хлеба». Чем кормили узников трудовых лагерей в Германии

«Щи из синей капусты, картошина и кусочек хлеба». Чем кормили узников трудовых лагерей в Германии

«Щи из синей капусты, картошина и кусочек хлеба». Чем кормили узников трудовых лагерей в Германии

А на улицах Минска появились этакие окна в счастливый мир – обыкновенные витрины с изображенными на них улыбающимися людьми.

«Мы не верили». Для чего немцы размещали в Минске витрины с фотографиями улыбающихся людей

Те, кто не поддавался соблазну, вывозились насильно. На дешевый рабочий ресурс в Минске проводились облавы.

«Щи из синей капусты, картошина и кусочек хлеба». Чем кормили узников трудовых лагерей в Германии

Людей вывозили в Германию за тем самым обещанным счастьем – партиями в товарных вагонах. Но на практике весь немецкий рай ограничивался нарами, колючей проволокой и разовой пайкой на день.

«Щи из синей капусты, картошина и кусочек хлеба». Чем кормили узников трудовых лагерей в Германии

«Щи из синей капусты, картошина и кусочек хлеба». Чем кормили узников трудовых лагерей в Германии

Екатерина Гайдученко, узница трудового лагеря в Германии:  
Щи из синей капусты, картошина и кусочек хлеба. Это на день давалась пайка. И вот мы собирались смелые, находили какую-то лазейку, вылазили, выходили к немцам. Научились просить кусочек хлеба.  

«Щи из синей капусты, картошина и кусочек хлеба». Чем кормили узников трудовых лагерей в Германии

«Щи из синей капусты, картошина и кусочек хлеба». Чем кормили узников трудовых лагерей в Германии

Люди в материале: Екатерина Гайдученко

 
Теги: Минск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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