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Вопрос вывоза белорусов через Россию решен: улететь в Минск можно из Домодедово и Шереметьево рейсами «Белавиа»
Источник материала: ОНТМинск можно из Домодедово и Шереметьево рейсами «Белавиа»" class="one-news__figure-img">
Хорошая новость для белорусов, застрявших за границей. Накануне, напомним, многих озадачило сообщение Москвы о закрытии своего воздушного пространства для любых регулярных и чартерных рейсов.
А ведь у многих, кто сейчас пытается добраться домой через закрытые границы, путь через Россию был единственным. Сегодня вопрос решился. С российской стороной удалось согласовать алгоритм вывоза белорусов из третьих стран.
Подытожим - белорусов в Москву будут доставлять российские чартеры. А улететь в Минск они смогут из Домодедово и Шереметьево регулярными рейсами «Белавиа». При этом, если нужно будет переехать из одного аэропорта в другой – дипломаты окажут содействие, а службы ГИБДД сопроводят автобус.
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Вопрос вывоза белорусов через Россию решен: улететь в Минск можно из Домодедово и Шереметьево рейсами «Белавиа»
Хорошая новость для белорусов, застрявших за границей. Накануне, напомним, многих озадачило сообщение Москвы о закрытии своего воздушного пространства для любых...
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