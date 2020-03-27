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Вопрос вывоза белорусов через Россию решен: улететь в Минск можно из Домодедово и Шереметьево рейсами «Белавиа»

27.03.2020 22:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вопрос вывоза белорусов через Россию решен: улететь в Минск можно из Домодедово и Шереметьево рейсами «Белавиа»Минск можно из Домодедово и Шереметьево рейсами «Белавиа»" class="one-news__figure-img">

Хорошая новость для белорусов, застрявших за границей. Накануне, напомним, многих озадачило сообщение Москвы о закрытии своего воздушного пространства для любых регулярных и чартерных рейсов. 

А ведь у многих, кто сейчас пытается добраться домой через закрытые границы, путь через Россию был единственным. Сегодня вопрос решился. С российской стороной удалось согласовать алгоритм вывоза белорусов из третьих стран. 

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: «За последние дни, достаточно тревожные и напряженные и российская и белорусская стороны показали успешное взаимодействие в целях вызволения людей из третьих стран, кто попал туда, проводя отпуск, кто по служебным или личным делам. Нужно отметить, что было принято решение федеральным агентством воздушного транспорта о разрешении без ограничений на осуществление всех рейсов компании «Белавиа» в московский транспортный узел, чтобы те граждане Беларуси, которые приезжают сегодня в Москву, могли как можно быстрее оказаться в Минске. Также сегодня принято решение правительством Российской Федерации, оно подписано зампредом кабинета министров России Алексеем Аверчуком, о том, что все российские перевозчики ориентированы на допуск по возможности, имеется ввиду емкость бортов, белорусских пассажиров, как граждан Союзного государства России и Беларуси на те рейсы, которые осуществляют российские компании, вывозя российских граждан из третьих стран». 

Подытожим - белорусов в Москву будут доставлять российские чартеры. А улететь в Минск они смогут из Домодедово и Шереметьево регулярными рейсами «Белавиа». При этом, если нужно будет переехать из одного аэропорта в другой – дипломаты окажут содействие, а службы ГИБДД сопроводят автобус.  

 

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Хорошая новость для белорусов, застрявших за границей. Накануне, напомним, многих озадачило сообщение Москвы о закрытии своего воздушного пространства для любых...
 
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