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На Кореличчине стартовала «Неделя леса»

28.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На Кореличчине стартовала «Неделя леса»

Республиканская добровольная акция «Неделя леса» пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. В этом году акция состоится уже в 13-й раз. Ежегодно она объединяет все большее количество людей и точек на карте страны. В 2019-м в «Неделе леса» приняли участие более 52 тыс. человек. Всего за семь дней акции волонтеры вместе с лесоводами высадили более 29 млн деревьев. Главная цель акции — привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду.

Кореличский район традиционно не остается в стороне, а тоже присоединяется к зеленой неделе. Уже 27 апреля активисты районной организации ОО «Белорусский союз женщин», районной профсоюзной организации работников культуры, спорта и туризма, Мирского профтехколледжа, Мирского сельисполкома и Мирской средней школы высадили живую изгородь из молодых елей в урочище Яблоновщина. Здесь в годы Великой Отечественной войны фашисты расстреляли сотни мирных евреев.

На Кореличчине стартовала «Неделя леса»

— Особый акцент делается на работе с подрастающим поколением, — отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, председатель РО ОО «Белорусский союз женщин» Инна Санчук. — В акции примут участие и школьники, и работающая молодежь района.

Присоединиться к «Неделе леса» может каждый, для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании, а лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.

Инициатором акции «Неделя леса» традиционно выступает Министерство лесного хозяйства. В этом году она будет приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Великой Победы.

На Кореличчине стартовала «Неделя леса»

Инна ЛЕЙКО

 

 

 
 
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Республиканская добровольная акция «Неделя леса» пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. В этом году акция состоится уже
 
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