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3D-панорама Бресткой крепости откроется в Москве
Источник материала: ОНТ
Брестская крепость появится в Москве. К юбилею Победы в главном российском военно-историческом музее на Поклонной горе завершается масштабная реконструкция.
Одним из её результатов станет открытие современной 3-D панорамы, посвященной белорусской цитадели. Сегодня финальную стадию работ показали журналистам.
Они не увидели фильм «Волга-Волга» в полковом кинотеатре, не успели проститься с любимыми, а кто-то даже не смог проснуться: в московском музее Победы в трех залах картина мира, сменяемая войной. И Брестская крепость, которая приняла на себя первый удар. Так будет начинаться, создаваемая ко Дню Победы новая экспозиция «Подвиг народа». Здесь на трех тысячах квадратных метров раскинутся панорамы эвакуации заводов в тыл, полевой госпиталь, партизанский отряд. Но первые шаги - по брусчатке Брестской крепости.
Более 70 фигур из пластика, но почти в каждом лице – реальный прототип. Сюжеты восстанавливаются по старым фотографиям. Тысячи кирпичей по точной технологии вековой давности. Для полного погружения-специальные звуковые эффекты и оригинальная подсветка.
Художники стараются максимально придерживаться реальных событий, местности и интерьеров. На площади в 400 квадратных метров умещают маштабированную территорию Брестской крепости: 4 гектара, 4 острова, казармы, подвалы и комнаты гражданских. Все это в едином временном отрезке - 22 июня 1941 года. Из того, что позже - то, что вне времени. Например, здесь будут фрагмент стен в подвале Белого дворца крепости с реальными надписями – «Умираем, не срамя» и «Умираем, но не сдаемся».
Часть экспонатов новой 3D-панорамы - с настоящей военной историей. Например, кирпичи для дворов цитадели доставали со дна Муховца, осколок реактивного снаряда - из прикрепостных торфяников. Но главная ценность - пробитая пулями реальная заградительная конструкция. Ее специально для нового проекта в Москве передал музей Брестской крепости.
Те, кто видел Брестскую крепость своими глазами, сегодня оценили и масштаб, и исполнение панорамы. Но после этого, для полноты картины, говорят: обязательно нужно съездить в Беларусь.
Эту панораму россияне должны увидеть 9 мая. Пока, из-за строгих карантинных мер, объявленных в стране, музей Победы закрыт для посетителей. Но работа не останавливается ни на минуту. Всем, как и в Бресте 41-го, говорят реконструкторы, нужно выстоять. Быть может и для того, чтобы прочувствовать события далекого военного времени еще эмоциональнее. Стоит пройти через ворота Брестской крепости, ведущие в выпуклый трехмерный мир самой страшной войны.
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Брестская крепость появится в Москве. К юбилею Победы в главном российском военно-историческом музее на Поклонной горе завершается масштабная реконструкция. ...
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