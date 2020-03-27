3D-панорама Бресткой крепости откроется в Москве

Источник материала: ОНТ

Брестская крепость появится в Москве. К юбилею Победы в главном российском военно-историческом музее на Поклонной горе завершается масштабная реконструкция.





Одним из её результатов станет открытие современной 3-D панорамы, посвященной белорусской цитадели. Сегодня финальную стадию работ показали журналистам.

Они не увидели фильм «Волга-Волга» в полковом кинотеатре, не успели проститься с любимыми, а кто-то даже не смог проснуться: в московском музее Победы в трех залах картина мира, сменяемая войной. И Брестская крепость, которая приняла на себя первый удар. Так будет начинаться, создаваемая ко Дню Победы новая экспозиция «Подвиг народа». Здесь на трех тысячах квадратных метров раскинутся панорамы эвакуации заводов в тыл, полевой госпиталь, партизанский отряд. Но первые шаги - по брусчатке Брестской крепости.

Дмитрий Поштаренко, руководитель творческой мастерской «Невский баталист»: «Наша задача, как художников, сделать так, чтобы зритель поверил. А верит он за счет совокупности самых качественных декораций, совокупности аутентичных предметов и хорошо состаренных копий, выражения лиц на портретах».

Более 70 фигур из пластика, но почти в каждом лице – реальный прототип. Сюжеты восстанавливаются по старым фотографиям. Тысячи кирпичей по точной технологии вековой давности. Для полного погружения-специальные звуковые эффекты и оригинальная подсветка.

Художники стараются максимально придерживаться реальных событий, местности и интерьеров. На площади в 400 квадратных метров умещают маштабированную территорию Брестской крепости: 4 гектара, 4 острова, казармы, подвалы и комнаты гражданских. Все это в едином временном отрезке - 22 июня 1941 года. Из того, что позже - то, что вне времени. Например, здесь будут фрагмент стен в подвале Белого дворца крепости с реальными надписями – «Умираем, не срамя» и «Умираем, но не сдаемся».

Часть экспонатов новой 3D-панорамы - с настоящей военной историей. Например, кирпичи для дворов цитадели доставали со дна Муховца, осколок реактивного снаряда - из прикрепостных торфяников. Но главная ценность - пробитая пулями реальная заградительная конструкция. Ее специально для нового проекта в Москве передал музей Брестской крепости.

Сергей Зенцов, главный художник творческой мастерской «Невский баталист»: «Там, если посмотреть внимательно, есть попадания, пулевые ранения этого забора. Очень сложное, с точки зрения инженерии сооружение. Его фактически невозможно преодолеть именно для фортификационных сооружений придумано. Вот мы его часть небольшую взяли для этой экспозиции».

Те, кто видел Брестскую крепость своими глазами, сегодня оценили и масштаб, и исполнение панорамы. Но после этого, для полноты картины, говорят: обязательно нужно съездить в Беларусь.

Игорь Угольников, режиссер фильма «Брестская крепость»: «Здесь очень все правильно придумано, с сердцем, душой, умно, исторически достоверно. Нельзя это сравнивать. В Бресте, вы знаете, ходить невозможно. Здесь все-таки, это музей, это все декорации».

Эту панораму россияне должны увидеть 9 мая. Пока, из-за строгих карантинных мер, объявленных в стране, музей Победы закрыт для посетителей. Но работа не останавливается ни на минуту. Всем, как и в Бресте 41-го, говорят реконструкторы, нужно выстоять. Быть может и для того, чтобы прочувствовать события далекого военного времени еще эмоциональнее. Стоит пройти через ворота Брестской крепости, ведущие в выпуклый трехмерный мир самой страшной войны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram