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Родительская суббота 28 марта: что нужно делать в этот день

28.03.2020 09:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Родительская суббота 28 марта: что нужно делать в этот день

Православные верующие празднуют 28 марта родительскую субботу 4-й седмицы Великого поста. В этот день вспоминают умерших родственников.

Что нужно делать в родительскую субботу 

В этот день нужно помолится за умерших родственников и близких в церкви.  Стоит принести в храм постные продукты и вещи, чтобы церковнослужители могли раздать их нуждающимся. В этот день приводят в порядок могилы усопших. Кроме этого, в родительскую субботу принято подавать милостыню неимущим. 

Чего нельзя делать в родительскую субботу

В этот день запрещено злоупотреблять спиртными напитками, пить алкоголь на кладбище или оставлять его на могилах. Нельзя в родительскую субботу сквернословить, ссориться и устраивать пышные торжества. Также верующих предостерегают от чрезмерной скорби, поскольку христиане верят в бессмертие души. 

Не рекомендуется в родительскую субботу сажать растения – считается, что они будут плохо расти.

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Православные верующие празднуют 28 марта родительскую субботу 4-й седмицы Великого поста. В этот день вспоминают умерших родственников. Что нужно делать в...
 
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