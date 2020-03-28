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Родительская суббота 28 марта: что нужно делать в этот день
Источник материала: ОНТ
Православные верующие празднуют 28 марта родительскую субботу 4-й седмицы Великого поста. В этот день вспоминают умерших родственников.
Что нужно делать в родительскую субботу
В этот день нужно помолится за умерших родственников и близких в церкви. Стоит принести в храм постные продукты и вещи, чтобы церковнослужители могли раздать их нуждающимся. В этот день приводят в порядок могилы усопших. Кроме этого, в родительскую субботу принято подавать милостыню неимущим.
Чего нельзя делать в родительскую субботу
В этот день запрещено злоупотреблять спиртными напитками, пить алкоголь на кладбище или оставлять его на могилах. Нельзя в родительскую субботу сквернословить, ссориться и устраивать пышные торжества. Также верующих предостерегают от чрезмерной скорби, поскольку христиане верят в бессмертие души.
Не рекомендуется в родительскую субботу сажать растения – считается, что они будут плохо расти.
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Православные верующие празднуют 28 марта родительскую субботу 4-й седмицы Великого поста. В этот день вспоминают умерших родственников. Что нужно делать в...
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