Последствия драки возле молодежного центра — “гастролерам” вынесен приговор

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Судом Несвижского района в марте был вынесен приговор гражданам, ставшим инициаторами драки, произошедшей в октябре прошлого года возле городского молодежного центра.





Прокуратурой Несвижского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Рогачева Ш., 1998 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 339 и п. 7 ч. 2 ст. 147 УК Республики Беларусь, и жителя г. Иваново П., 2001 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 339 и ч. 1 ст. 159 УК Республики Беларусь.

События, повлекшие возбуждение уголовного дела, произошли в октябре 2019 года. В г. Несвиже с гастролями находился передвижной цирк, в котором на тот момент работали Ш. и П.

Обвиняемые, находясь в ночное время вблизи ГУК «Несвижский городской молодежный центр», оба будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя группой лиц, умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, избили потерпевшего Р., тем самым совершив преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 339 УК Республики Беларусь (злостное хулиганство).

После этого Ш., также действуя из хулиганских побуждений, умышленно нанес потерпевшему З. один удар кулаком в область головы, от которого З. упал на бетонную поверхность. Потерпевшему З. были причинены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и ссадин на теле, относящиеся к категории тяжких телесных повреждений по признаку — опасность для жизни. З. потерял сознание и в последующем длительное время провел в коме. В свою очередь, П. никакой помощи находившемуся без сознания З. не оказал, имея для этого реальную возможность, и покинул место происшествия вместе с Ш. Действия Ш. и П. по отношению к потерпевшему З. квалифицированы, соответственно, по п. 7 ч. 2 ст. 147 УК Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, т.е. повреждения, опасного для жизни, совершенное из хулиганских побуждений) и по ч. 1 ст. 159 УК Республики Беларусь (несообщение надлежащим учреждениям о необходимости оказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии).

В ходе судебного следствия П. признал вину в полном объеме. Ш. не признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 147 УК Республики Беларусь, указав, что у него не было умысла на причинение З. тяжких телесных повреждений.

Вместе с тем, доводы Ш. опровергнуты собранными по уголовному делу доказательствами. Так, в материалах дела имелись записи камер видеонаблюдения ГУК «Несвижский городской молодежный центр». В ходе судебного следствия был просмотрен, в том числе, момент нанесения удара обвиняемым Ш. потерпевшему З. Установлено положение Ш. и З. относительно друг друга непосредственно перед ударом, часть тела, в которую был нанесен удар, положение тела З. во время падения и удара о бетонную поверхность. Детальное изучение видеозаписей, их сопоставление с выводами эксперта позволили сделать вывод о правильности квалификации действий Ш. органом уголовного преследования, поскольку у Ш. был умысел на причинение тяжких телесных повреждений потерпевшему З. Суд согласился с доводами стороны государственного обвинения.

Приговором суда Несвижского района от 3.03.2020 г. Ш. и П. признаны виновными в совершении инкриминированных им деяний.

Ш. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима, П. окончательно назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, с обвиняемых взысканы в пользу потерпевшего З. денежные средства в счет возмещения причиненного ему морального и имущественного вреда и в доход государства — процессуальные издержки в виде суммы, израсходованной при проведении экспертиз по данному уголовному делу.

Приговор не вступил в законную силу.

Андрей Маханов, помощник прокурора Несвижского района.