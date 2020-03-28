Собираетесь торговать продукцией цветоводства - подайте уведомление о начале деятельности

Источник материала: Пинский Вестник

Граждане, планирующие в весенне-летний период осуществлять реализацию продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, обязаны до начала осуществления деятельности подать в налоговый орган, независимо от места жительства (регистрации) уведомление о начале деятельности с указанием вида деятельности, которые они предполагают осуществлять, периода и места осуществления деятельности. На основании предоставленного уведомления налоговый орган произведет расчет суммы единого налога, подлежащей уплате. Приступить к деятельности можно только после уплаты единого налога.

Обращаем внимание, что физические лица в рамках заявительного принципа могут реализовывать на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, как самостоятельно выращенную продукцию цветоводства, так и приобретенную для реализации.

Более подробную информацию по вопросу уплаты единого налога можно получить в ближайшем налоговом органе.