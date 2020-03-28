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Все большое начинается с малого

28.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Все большое начинается с малого

В этом уверены Милена Аукштулевич и Тереса Альфредовна Бинкевич из Беняконской школы. Творческий тандем девятиклассницы и учителя начальных классов принес победу на областном и второе место на заключительном этапе XIII республиканского конкурса детских и молодежных проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон». В качестве бонусов для родной школы — сертификат на сумму 15 000 рублей.

При поддержке крупных компаний энергетического сектора «Энергомарафон» проводится на протяжении 13 лет. Ежегодно в конкурсе участвуют свыше 3,5 тыс. учащихся из более 500 различных учреждений образования.

— В Год малой родины, наверное, будет правильным, чтобы каждый у себя дома — в родном городе или деревне, в своей семье — делал все возможное для сохранения того, что дано нам природой. А этот конкурс популяризирует методы экономии энергоресурсов, развивает исследовательскую деятельность учащихся и их творчество, предлагает практические меры по экономии энергоресурсов, — рассказывает Тереса Альфредовна. — Решение попробовать свои силы в нем пришло спонтанно. Милена — девочка инициативная, часто участвует в различных творческих состязаниях. Поскольку она неплохо рисует, выбрали номинацию «Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов».


Все большое начинается с малого

— Идею сюжета с гномиками подсказала Тереса Альфредовна, а к созданию рисунка приложили руку многие. Конечно, исполнен он мной, но подсказки, советы давали друзья, педагоги, родные…В общем, это наша общая победа, — скромно замечает девушка. — Мне хотелось донести, что энергия — это не отвлеченное понятие. Экономя энергоресурсы, заботясь о нашем доме — планете, мы беспокоимся о будущем. Думаю, и название подобрали подходящее — «Поделись теплом своим». А еще я убедилась, что эта тема способна объединять людей на нужные и полезные дела.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В этом уверены Милена Аукштулевич и Тереса Альфредовна Бинкевич из Беняконской школы. Творческий тандем девятиклассницы и учителя начальных классов принес...
 
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