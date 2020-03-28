Как московский предприниматель построил бизнес в белорусской деревне

Сегодня его хозяйство предлагает на продажу говяжьи, телячьи, бараньи и козьи стейки. Вяленое мясо, манты и пельмени. Кисломолочные продукты из коровьего и козьего молока. Хлеб и выпечку. Домашние заготовки из ягод, плодов, грибов. И спрос превышает предложение.





Эта история о том, как вера в себя и свою идею, желание жить в свое удовольствие и при этом быть полезным людям полностью перевернули жизнь городских жителей. Пример семьи Абрамовых показывает, что городской человек в сельской местности может не просто счастливо и гармонично жить, но и зарабатывать, успешно реализовывая себя. В марте 2007 года, когда семья приобрела в собственность хутор Ёдишки в Браславском районе Витебской области, к нему не было даже подъездной дороги. На сырой болотине росла трава в человеческий рост. От прежних хозяев остался крепкий деревянный дом с прохудившейся крышей, плохой печкой, без водопровода и канализации. Из построек были еще гнилой хлев, крепкий дощатый сарай и банька по-черному на самом берегу речки Дрысвяты. Вокруг — лес и колхозные поля. На момент переезда, к октябрю, была переложена печь, отшлифованы стены, укреплена и перекрыта крыша, вычищен колодец и облагорожен участок. Для передвижения по сельской местности приобрели новый фермерский пикап. Наиболее удобной экономической и юридической формой хозяйствования для семьи стало ЛПХ — личное подсобное хозяйство.





Прежде чем вы найдете концепцию уникальности своего дела, вам придется сформулировать концепцию своей жизни, концепцию саморазвития!





— Андрей Михайлович, поселившись в деревне, как вы определились с тем, чем следует заниматься?





— Я считаю, что живущие в деревне должны работать на земле. Имея некоторые компетенции в сфере продуктов питания, выбрал для себя практически свободную нишу — производство натуральных продуктов: хочу есть их сам, кормить ими свою семью. Поэтому фундаментом развития стало ЛПХ, хотя вот уже два с половиной года функционирует и мое крестьянское фермерское хозяйство, куда может прийти любой желающий и устроиться на работу по трудовой книжке. На 40 гектарах земли сегодня пять человек выращивают для Ёдишек корма, заготавливают сено.





— С чего начинали хозяйствование?





— Первыми встали вопросы: что такое ЛПХ? Каков местный менталитет? Что производить? Как использовать? Было важно понять, как прокормить семью и получить постоянное поступление денежных средств? Оценивая свое финансовое положение на начало проекта, скажу, что больших накоплений у меня не было. После покупки хутора и автомобиля стартовым капиталом была сумма чуть менее 30 000 долларов. Оставив деньги на текущие расходы и оборотные средства, я разделил сумму по трем направлениям, чтобы снизить риски.





Первым направлением для развития ЛПХ стали овцы. Причем ставка была сделана на популяцию животных, адаптированных к местным условиям. Приобрел четыре котные овцы. Пока они росли, необходимо было зарабатывать, чтобы дальше инвестировать в овцеводство. Поэтому второй веткой стала покупка перспективного дома с участком на берегу озера для последующей перепродажи или строительства агроэкоусадьбы. И третья корзина — покупка леса-кругляка для рубки домиков, которые также можно было потом продать или установить на своих участках, либо, возможно, использовать под хлев. От прежней суммы осталось примерно 12 000 долларов.





Из четырех первых овец только одна смогла дать более-менее удовлетворительное потомство. Весь последующий год я скупал местных овец, делал диагностические забои, изучая местное поголовье, которое было просто в плачевном состоянии: неправильное кормление, смешение кровей, нерегулярная дезинфекция хлевов и дегельминтизация привели к плохому здоровью местных животных. За это время я получил не только представление о состоянии местного мелкого и крупного рогатого скота, но и стал разбираться в менталитете местных жителей, который оказался непростым, но все же более привлекательным, чем у россиян. Узнал особенности ведения ЛПХ, изучил основы фермерства и земельного законодательства.













— Как события развивались дальше?





— По итогам деятельности в 2008 году я сделал вывод, что работа с крупным и мелким рогатым скотом может быть успешной в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а вот продажа недвижимости (мне удалось продать дом на берегу озера и получить неплохую прибыль) интересна только как способ решения ближайших задач. Работа с изготовлением срубов и последующей их продажей оказалась неактуальной.





За год стало понятно, что Закон Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйствах граждан» — рабочий и дает возможность перспективного развития. А еще, что нужно заниматься исключительно тем, к чему лежит душа, производить не просто хорошее мясо и молоко, а создать собственный эталон вкуса натурального фермерского продукта. Оказалось, что для успешной продажи излишков ЛПХ как продукта необходимы обоснованная информационная составляющая, популяризация здорового питания и культуры питания в целом, формирование спроса.

















— Какие инструменты вы использовали как искушенный московский менеджер для достижения своей цели?





— Для малого бизнеса важны две вещи — уникальность и границы планирования. Обычно у всех начинающих они короткие — год-два. У меня — тридцать лет. И это один из моих плюсов как предпринимателя. Для того, чтобы планировать так далеко, понадобилось 20 лет изучения вопроса развития бизнеса, а не специфики производства. Концепция уникальности помогает выйти из тисков конкуренции по цене.





Инструментом привлечения внимания к моей деятельности и продукции должен был стать агроэкотуризм. Главная задача на этапе определения концепции уникальности — установить, кто ваш целевой гость. И это не тот, кто просто платит деньги. Моей целевой аудиторией были и остаются люди с высоким уровнем внутренней культуры, которые, добившись определенного статуса, держат эту планку во всем, в том числе и в качестве питания.





На протяжении 2011–2013 годов я принимал гостей в своем доме на хуторе Ёдишки, а сам с семьей жил в строящейся летней кухне, а летом — в палатке. Мы вели хозяйство, продолжали селекционную работу, обеспечивали питание гостей, используя продукты собственного производства. Признаюсь, это были самые тяжелые времена за всю историю усадьбы «Хутор Ёдишки». Но самое главное — именно в эти годы я изучил агроэкотуризм изнутри и понял, каким он должен быть, чтобы являться хорошо продаваемым продуктом и стать одним из важнейших инструментов развития сельских территорий. Тогда же я определил дальнейший вектор развития бизнеса, сформулировал основные аспекты своей жизни и деятельности.





— Каков экономический эффект от хутора Ёдишки?





— Я принимал гостей, реализовывал продукцию ЛПХ, строил и продавал недвижимость, делал реинвестиции и при этом исправно заполнял налоговую декларацию. Моей семьей за период с 2007 по 2017 год получен доход более чем один миллиард белорусских рублей (до деноминации) от реализации недвижимости, полтора миллиарда — от деятельности в сфере агроэкотуризма и полмиллиарда рублей — от реализации излишков ЛПХ. Напомню, что стартовая сумма была менее 30 тысяч долларов (примерно 60 миллионов рублей до деноминации).





Деревенские натуральные продукты питания — тренд, который будет пользоваться все большим спросом. Можно быть не только потребителем, но и полноценным участником этого растущего бизнеса, максимально снизив свои риски за счет использования готовой бизнес-модели, селекционного поголовья, технологии ведения хозяйства и, конечно, бренда с богатой историей.





— У вас животные выглядят очень здоровыми и… счастливыми. Так считают пользователи Instagram, которые смотрят ваши фото- и видеоистории.





— Весь 2009 год я продолжал эксперименты в работе с мелким и крупным рогатым скотом мясного направления, но из-за слабого иммунитета животных это направление оставалось нерентабельным. Следующие два года шла работа по восстановлению их природного иммунитета. Я отладил систему натурального откорма, производя все в замкнутом цикле с привлечением ЛПХ местного населения: никаких комбикормов, химических удобрений, навоза, и тем более — вакцинаций, антибиотиков. Ведь моей целью был «ДЕРЕВЕНСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ «ЁДИШКИ», во главе угла которого — вкусовые и питательные свойства продукта.





За три года я скупил огромное количество овец для формирования маточного поголовья, при этом важными аспектами были их местное происхождение и приспособленность к климатической зоне, что очень важно для поддержания иммунитета. Достаточно плотно работал с ветеринарами, проводил диагностику, регулярно сдавал анализы, контролировал здоровье животных так, чтобы в моем хозяйстве ни одной нездоровой особи не было. Соответственно вел работу по трем направлениям: приобретал практический опыт работы с овцами; осуществлял селекционный отбор для дальнейшего разведения; реализовывал излишки произведенной продукции, получая «живые» деньги в виде выручки.





Селекционная работа, которой я занимаюсь уже более 12 лет, и есть уникальность моего продукта.









— Выходит, в сельской местности можно зарабатывать, стоит только применить свои знания, навыки и опыт?





— Подводя итоги жизни и работы на хуторе Ёдишки за первые пять лет, я определил новые планы: краткосрочные — завершение строительства и начало эксплуатации летней кухни и новой бани, среднесрочные — выведение пород овец, коз, мясного и молочного крупного рогатого скота для нашей местности, долгосрочные — строительство деревни с высокой сельскохозяйственной культурой.





К 2013 году мы подошли с реализованными краткосрочными планами. Я добился достаточно высокого уровня жизни моей семьи. И уже, находясь в зоне комфорта, имел возможность творчески подойти к решению любой задачи. Так, на данном этапе у меня появился ряд наработок для развития собственного бренда. Мне удалось вывести формулу успеха «Ёдишек». Вот ее слагаемые:





фундамент: в агротуризме — это ЛПХ. Если вы занимаетесь агротуризмом, но не ведете ЛПХ, ваше хозяйство — бутафорское, не имеющее перспектив;

мультипликативный эффект — производя продукты и оказывая услуги, способствующие их потреблению, вы являетесь налогоплательщиком, инвестируете и реинвестируете, используете разделение труда и так далее;

эффективность равна производительности труда.





— Давайте немного поговорим о продуктах хутора Ёдишки. В прайсе на вашем сайте стоимость мяса теленка, быка, козы или овцы одинакова, а цены, по минским меркам, — весьма высокие.





— Деревенские натуральные продукты рождаются от натурального корма, изготавливаемого в замкнутом цикле под моим контролем и в значительной степени моими руками. Для производства 2,5 тонны крафтового мясного продукта в год мне нужно затратить 10 долларов на один килограмм мяса — это 25 000 долларов.





И мне все равно, во сколько это обходится, потому что не ищу здесь выгоды. Мне интересно то, чем я занимаюсь. А последние два года мой главный интерес — добиться исключительного вкуса. Ведь если мясо невкусное, то оно никому не нужно. И только потом мы займемся привесами и плодовитостью. Существует опасность, что при наращивании мышечной массы могут ухудшиться вкусовые качества. Но это дилемма будущего.





Сегодня, например, баранина «Ёдишки» — продуктовый бренд. Из моего мяса готовит свои фирменные блюда шеф-повар минского кафе «Чехов». Постоянные покупатели приезжают на хутор Ёдишки, чтобы приобрести мясо мелким оптом. Но это пока исключение из правил. В нынешних условиях производить сельхозпродукцию традиционным, а значит — экологически устойчивым способом, нерентабельно. Большинство людей в Беларуси хотят получать продукты питания как можно дешевле, а культура разумного потребления («лучше меньше, да лучше») повсеместно не сформирована.





Возраст барашка, мясо которого насыщено витаминами и обладает необходимыми питательными и вкусовыми свойствами, — полтора года и более. Отпив молока, проведя лето на выпасе на залуженных нами полях, осенью он переходит на откормочную площадку. Концентрированные корма — это зерно в чистом виде: ячмень и пшеница. Пшеница — для жирности, ячмень — для мышечной массы, а пропорции мы определяем в зависимости от желаемого результата. Также в рационе овец присутствуют сочные овощи и грубые корма: сено и солома. Вода и лизунцы — всегда в свободном доступе. Овцы круглогодично содержатся на улице. Сколько это должно стоить? Возможно, 15 долларов за килограмм отменной мякоти — не так уж и дорого?!





Стоимость продукта складывается из знаний и компетенций производителя, из условий, которые создала власть. Почему сегодня высока стоимость моего продукта? Второй пункт не выполняется: государством не созданы условия, прописанные в статье 7 Закона Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйствах граждан» от 11 ноября 2002 года. Да и сам закон носит рекомендательный характер. Поэтому я создаю условия самостоятельно, а у меня цена высока. Чем хуже будет ситуация с натуральными продуктами питания, тем мне, как предпринимателю, будет лучше. Власть начнет выполнять принятый ею закон, и цена пойдет вниз.





У меня другая проблема: существующим предложением я не всегда могу покрыть спрос. Например, на говяжьи стейки у нас запись на полгода-год вперед. Поэтому предлагаю объединиться нескольким частным хозяйствам в районе, в республике, чтобы иметь возможность продавать натуральные деревенские продукты под единым брендом «Натуральные деревенские продукты «Хутор Ёдишки». В рамках этого союза готов передать желающим жить и работать в деревне все свои технологии, чтобы иметь определенный стандарт предложения. Мною создана неофициальная школа фермерского хозяйства. Люди приходят учиться бесплатно. К нам на хутор приезжают учащиеся Видзовского государственного профессионально-технического колледжа, и я рассказываю им о возможностях, которые можно реализовать в деревне. К сожалению, потом только один из ста пытается осуществить мою предпринимательскую модель.





Моя цель — получить здоровый скот в естественных условиях. Когда животное здорово без антибиотиков и гормонов, у него хорошая конверсия качества корма в качество мяса. Технологиями откорма опытным путем я регулирую вкус продуктов. А, как известно, именно вкусовые характеристики привлекают потребителей.





— Что это за модель?





— С любой работающей системой, в том числе и с государственной, не нужно бороться. Поэтому модель «Деревни ХХI века» способствует развитию села, будучи мягко интегрированной в действующую систему.





Это комплекс из восьми неразделимых направлений, который обеспечивает развитие и эффективность деревни в замкнутом цикле. На протяжении десяти лет я опробовал каждое направление и со стороны рамочных условий государства и работы исполнительной власти всех уровней, и со стороны частного бизнеса, и самое главное — со стороны сельских жителей. Сегодня с уверенностью могу сказать, что модель рабочая и способна обеспечить естественное возрождение села в Беларуси.





Итак, первое направление — это развитие личных подсобных хозяйств. Причем важно не спрятать его от глаз потребителей, а показать всю привлекательность ведения хозяйства: чистоту, опрятность, полезность, натуральность, культуру в целом — так, чтобы городской житель не смог себе отказать в потреблении натуральной продукции, несмотря на ее высокую стоимость. Таким образом, физическое лицо, проживающее в сельской местности, привлекает общественное внимание к деревне, возбуждает у городского человека в наш XXI век желание перераспределять свои расходы в сторону белорусской деревни, а значит — осуществлять ее финансирование.

Второе — ремесленничество. Это источник самореализации для тех, у кого не лежит душа к работе на земле или животноводству.

Третье — агроэкотуризм и сельский туризм.

Четвертое — досуг, причем организованный не только для гостей, но и для самих местных жителей.

Пятое — внутренние каналы сбыта излишков продукции: через агроэкоусадьбы или сельские усадьбы, а быть может, и через розничные магазины, которые будут организованы предприимчивыми сельчанами в своих деревнях.

Шестое — экспорт деревенской натуральной продукции в город.

Седьмое — образование сельской молодежи.

Восьмое — крестьянские фермерские хозяйства, которые будут обеспечивать ЛПХ необходимым объемом качественных натуральных кормов.

Результат: самозанятые, образованные, сытые и здоровые люди, которые производят качественную и натуральную продукцию. Деревня снова станет кормить город, а ее жители вернут самоуважение кормильцев.









— Вы придерживаетесь ценностей здорового образа жизни и видите свою миссию в оздоровлении нации через развитие жизни на селе. Но другая, не менее важная задача проекта «Хутор Ёдишки» — развивать сообщество единомышленников.





— Да, задача проекта «Хутор Ёдишки» — развивать сообщество, где каждый участник имеет не просто цель, а постоянное ощущение этой цели. И если раньше цель давали работа, община, церковь, то сегодня автоматизация и технология сделали ненужными многие виды деятельности. Люди чувствуют свою невостребованность и одиночество, пытаются заполнить пустоту. Поэтому важно не просто создать рабочие места, но и воссоздать ощущение причастности к большому проекту. По сути, организация сообщества — это способ самим изменить мир вокруг себя.





Наша главная идея — создание сообщества для тех людей, кто не нашел или еще ищет место в жизни, потерял бизнес, оказался невостребованным, кому нравится жизнь в деревне или не нравятся продукты, которые сегодня предлагает рынок… Поводов для вступления в сообщество может быть очень много. Но главное — сегодня все эти люди имеют возможность найти себя и обрести цель, живя в деревне. И я, и моя семья готовы помочь в этом каждому.





По сути, есть три уровня участия в сообществе: потребители продукции; физические лица, решившие, например, выращивать натуральные продукты для личного потребления и реализации излишков; а также бизнес, производящий продукцию по стандартам усадьбы «Хутор Ёдишки».





Сегодня деревенские натуральные продукты питания — тренд, который будет пользоваться все большим спросом. Можно быть не только потребителем, но и полноценным участником этого растущего бизнеса, максимально снизив свои риски за счет использования готовой бизнес-модели, селекционного поголовья, технологии ведения хозяйства и, конечно, бренда с богатой историей.





За счет общего бренда продукция станет доступнее, разовьется культура производства и потребления. Но самое главное — все больше людей будут вовлечены в реализацию счастливой миссии — предоставлять нации здоровые, натуральные, полноценные продукты питания.





Фото: Ася Поплавская, Андрей Абрамов