Представитель Брестской епархии: традиция искусственных цветов на могилах не имеет исторических корней

Источник материала: Виртуальный Брест

В этом году Радоницу белорусы отметят 28 апреля. Многие начинают покупать искусственные цветы, чтобы в День поминовения усопших возложить их на могилы.





Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Сезонный торговый бизнес процветает, а экологи по-прежнему бьют тревогу о вреде пластиковых цветов. О том, почему люди отдают предпочтение ярким и сочным оттенкам искусственной флоры и что по этому поводу думает церковь, узнавала корреспондент «БВ».

Сезон открыт

С 17 марта в Бресте начали работать ярмарки по продаже искусственных цветов. Их организатор — «Торговый сервис и потребительский рынок». Директор предприятия Наталья Сологуб отметила, что продавать цветы будут ежедневно до 28 апреля. Торговля разместилась на на Московской, 328, вблизи рынка ЗАО «Юнифуд», и на улице Мицкевича, от Карбышева до бульвара Космонавтов. С первого апреля появится дополнительная ярмарка — на участке улицы Куйбышева, ограниченном Мицкевича и Пушкинской. Время работы — с 10 до 18 часов. Искусственными цветами будут торговать около 90 продавцов.

Ажиотаж не за горами

В день открытия мы посетили одну из ярмарок. Выбор большой: цветы, венки и другая атрибутика. Однако товар не особо расходился. «Время еще есть, люди прицениваются, — говорит продавец Вера Петровна. — Мне удалось продать всего пару букетов. Но это только начало, ажиотаж обычно ближе к Пасхе и Радонице».

Через несколько минут подходит женщина и покупает у нашей собеседницы букет ярко-оранжевых цветов. Мы напомнили ей о вреде пластика, а в ответ услышали: «Зато они долговечные, да и выглядят намного эстетичней. Тем более что из-за одного моего букета особого вреда не будет». И так думают многие. По данным Центра экологических решений, ежегодно на кладбищах насчитывается около миллиона искуственных цветов — это примерно десять тонн пластика. «Отслужив» свой срок, они попадают на свалку, где разлагаются больше ста лет, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды.

Не по-христиански

Какими же цветами лучше всего украшать могилы? Руководитель экологического отдела Брестской епархии Павел Романович отмечает, что усопшие, прежде всего, ждут от нас не ярких украшений, а искренней молитвы об упокоении их душ.

«Традиция украшать могилы искусственными цветами не имеет глубоких исторических корней, она пришла из недалекого прошлого, — говорит священник. — Я помню, как в советское время на похороны и поминовение приносили живые цветы: гвоздики или украшения из еловых лап. В 90-е на рынок хлынули дешевые пластиковые цветы из Китая и других стран. Запретить их покупать церковь не имеет права, хоть и негативно к ним относится. Пластиковые цветы неэтично приносить на кладбище. Согласно христианской традиции умершие — это живые люди, просто перешедшие в иной мир. Поэтому им следует дарить живые цветы».

Отец Павел предлагает альтернативный вариант: украшать могилы живыми цветами или высаживать многолетние растения, которые будут напоминать о воскресении и вечной жизни.

Справка «БВ».

Изделия из пластика могут разлагаться не одну сотню лет. Например, пластиковые пакеты разлагаются от 100 до тысячи лет, а пластиковые бутылки — от 450 лет и дольше.