ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Привычки, которые помогут просыпаться легко

28.03.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Привычки, которые помогут просыпаться легко

Чтобы хорошо засыпать и просыпаться бодрым, достаточно соблюдать несколько правил, пишет health.mail.ru.  

Не используйте гаджеты перед сном

Примерно за два часа до сна мозг начинает вырабатывать мелатонин. Это гормон, который отвечает за переключение между сном и бодростью. Экраны смартфонов, планшетов и компьютеров излучают синий свет, снижающий выработку мелатонина, поэтому перед засыпанием лучше не использовать гаджеты либо уменьшить яркость устройства наполовину.

Обеспечьте тишину

Шум мешает заснуть и значительно снижает качество сна. Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить в спальне полную тишину. 

Соблюдайте распорядок

Если регулярно придерживаться распорядка – ложиться спать и вставать в одно и то же время, – просыпаться будет гораздо легче.  

Не досыпайте в выходные

Компенсировать потерянный сон в выходные – не лучшая идея. Ученые из Университета Колорадо провели исследование и выяснили, что эта тактика не работает. Если, не высыпаясь в будние дни, вы будете досыпать в выходные, то все равно проснетесь сонными, поскольку данный способ разрушает биоритмы.

Ужинайте углеводами

Поскольку плотная пища требует больше энергии на переваривание, на ужин лучше выбирать легкие углеводные продукты. Японские ученые из Университета Ямагучи пришли к выводу, что это помогает настроить биологические часы. Углеводы повышают выработку инсулина, который способствует засыпанию.

 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы хорошо засыпать и просыпаться бодрым, достаточно соблюдать несколько правил, пишет health.mail.ru.   Не используйте гаджеты перед сном Примерно за два часа до сна...
 
Новости дня
Новости разные
 
По гамбургскому счету: Давыдько призывает отвечать за сказанное
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика