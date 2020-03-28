Привычки, которые помогут просыпаться легко

Источник материала: ОНТ

Чтобы хорошо засыпать и просыпаться бодрым, достаточно соблюдать несколько правил, пишет health.mail.ru.

Не используйте гаджеты перед сном

Примерно за два часа до сна мозг начинает вырабатывать мелатонин. Это гормон, который отвечает за переключение между сном и бодростью. Экраны смартфонов, планшетов и компьютеров излучают синий свет, снижающий выработку мелатонина, поэтому перед засыпанием лучше не использовать гаджеты либо уменьшить яркость устройства наполовину.

Обеспечьте тишину

Шум мешает заснуть и значительно снижает качество сна. Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить в спальне полную тишину.

Соблюдайте распорядок

Если регулярно придерживаться распорядка – ложиться спать и вставать в одно и то же время, – просыпаться будет гораздо легче.

Не досыпайте в выходные

Компенсировать потерянный сон в выходные – не лучшая идея. Ученые из Университета Колорадо провели исследование и выяснили, что эта тактика не работает. Если, не высыпаясь в будние дни, вы будете досыпать в выходные, то все равно проснетесь сонными, поскольку данный способ разрушает биоритмы.

Ужинайте углеводами

Поскольку плотная пища требует больше энергии на переваривание, на ужин лучше выбирать легкие углеводные продукты. Японские ученые из Университета Ямагучи пришли к выводу, что это помогает настроить биологические часы. Углеводы повышают выработку инсулина, который способствует засыпанию.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram