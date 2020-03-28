10 книг, которые рекомендуют прочитать пока сидим дома

Сборник «Счастье. Двадцать семь неожиданных признаний».





Здесь главный акцент на слово «счастье». Даже если вы не согласитесь ни с одним из 27 авторов, среди которых Татьяна Толстая, Лев Рубинштейн, Гасан Гусейнов, вы обязательно вспомните лучшие моменты своей жизни, и чем черт не шутит, захотите пройти трудный путь по закоулкам своего сознания на бумаге. И возможно, ответите на не подвластный векам вопрос: создан ли человек для счастья, как птица для полета.





Людмила Улицкая. «О теле и душе: новые рассказы».





Если литература может служить утешением, то новая книга Людмилы Улицкой — лучший пример этому. Все рассказы, где сплетение сурового реализма, мистики и фантасмагории по-новому высветляют талант писателя, заканчиваются смертью. Но это смерть, — возможно, потому что все герои прожили свою жизнь с полной отдачей чувств, даже если это были чувства тоски и одиночества, — не воспринимается катастрофой. Это лишь порог, за которым каждый увидит то, во что он верит. Очень духоподъемное чтение.





Мишель Уэльбек. «Серотонин».





Книга, возможно, не из самых веселых. Однако самоустранение из социума, предпринятое 46-летним героем романа, Флораном-Клод Лабрустом, наверняка, отзовется в душе сегодняшнего читателя. Правда, этот шаг героя связан не столько с внешними обстоятельствами, сколько с разочарованием в себе, потерей любви, психологической загнанностью. Мотивы старые, но лауреат многих литературных премий Уэльбек умеет лишить их банальности. Оттолкнуть некоторых может другое — обилие бранных слов и матерных выражений.





Джонатан Франзен. «Безгрешность».





Роман классически-толстый, и это самая очевидная связь с русской литературой, которую знаменитый американский писатель ценит и знает. На глубинном уровне — умение проникнуть в острые социальные проблемы: тоталитарная сущность интернета, угроза оружия массового поражения, неискоренимость тоталитарного сознания в Восточной Европе.









Звучит скучно, но написано увлекательно и переведено отменно. В центре семейной саги эксцентричная девушка, занятая поисками своего отца и собственного я. Поиски эти извилистые и опасные, каждый встречный имеет свою историю и свою тайну, переплетаясь, они создают пространство, по которому не устаешь путешествовать.





Жан-Кристоф Гранже. «Лонтано».





Французский детектив с африканской экзотикой. Жан-Кристоф Гранже, — мастер интригующих завязок и захватывающих сюжетов, автор «Багровых рек» и «Империи волков», написал жёсткий психологический триллер, который оказывается ещё и трагической историей клана Моранов. Его члены связаны не только деньгами и властью, но и взаимной ненавистью. Одному из Моранов поручено расследование кровавого убийства. Постепенно выясняется, что истоки преступления надо искать в прошлом его семьи.





Нон-фикшн

Андрей Зорин «Жизнь Льва Толстого».





Лаконичный текст о великом русском писателе, написанный совсем не так, как принято писать подобные биографии. У Зорина Толстой получился человеком, а не иконой, и почти нашим современником. Важнейшее чтение, чтобы в 2020 году держать в тонусе ощущение причастности к родной культуре.





Александра Архипова «Опасные советские вещи».





Захватывающий антропологический хоррор о том, чего и как боялись граждане СССР. С одной стороны невероятный набор кейсов, вроде страха перед заграничными товарами, якобы специально зараженными сифилисом, с другой — актуальная теория человеческих страхов в принципе. Одна из главных русскоязычных книг 2019 года.





Джулиан Барнс «Открой глаза».





Наш величайший современник Джулиан Барнс написал эссе о том, как понимать изобразительное искусство — от Делакруа и Мане до Люсьена Фрейда. Если у вас никогда не находилось прежде времени для того, чтобы подумать о том, какую роль язык живописи играет в жизни человечества, сейчас самое время.





Джаред Даймонд «Коллапс».





Классическая книга о том, почему одни общества выживают, а другие гибнут. Лауреат Пулитцеровской премии рассуждает в ней, какие уроки нынешние люди должны вынести из судьбы забытых цивилизаций прошлого. Кажется, снова актуальное чтение.





Дэниел Деннет «Насосы интуиции».





Современный американский философ, рационалист и эволюционист, рассказывает о том, как думать о сложных вещах, о том, что такое мысленные эксперименты, и поясняет, что беспокоит современных философов. Размышления Деннета, известного как «бостонский зомби», могут стать серьезным вызовом для вашего мировоззрения.



