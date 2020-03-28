Переход на летнее время. Кто будет переводить часы?

Источник материала: СТВ

Новости мира. Соседние с Беларусью страны, кроме России, в ночь с субботы на воскресенье переведут часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Таким образом, белорусское время выравняется с Украиной, Литвой и Латвией, а разница с Польшей составит один час. Беларусь, как и Россия, отказалась от перехода на зимнее и летнее время.





Что касается Евросоюза, то там также рассматривают вопрос отказа от перевода стрелок, но пока окончательное решение не принято.