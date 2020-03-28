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Россия с 30 марта временно закроет госграницу. Полностью

28.03.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Россия с 30 марта временно закроет госграницу. Полностью

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина, сообщает ТАСС.

"Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы", - говорится в документе.

Число случаев заражения COVID-19 в России выросло за последние сутки на 228 и сейчас составляет 1264. Случаи заболевания зафиксированы в 62 регионах РФ. Выздоровели на данный момент 49 человек.

 
 
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  Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через...
 
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