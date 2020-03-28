Россия временно закрывает границу с 30 марта

Источник материала: ОНТ

Правительство России сообщило о временном закрытии границы РФ. Распоряжение опубликовали на сайте Кабинета министров, сообщает ТАСС.

С 00:00 по московскому времени 30 марта будет ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска, включая сухопотный участок российско-белорусской госграницы.

Мишустин напомнил, что авиасообщение было ограничено со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией и Украиной.

«Все нынешние ограничения нами сознательно делаются для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем», – добавил премьер-министр России.

Фото: © Владимир Горовых/ТАСС

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