«Юность» обыграла солигорский «Шахтер» в матче финальной серии Кубка Президента по хоккею

Источник материала: ОНТ

На «Чижовка-Арене» «Юность» добилась уверенной победы на солигорским «Шахтёром» со счётом 5:1.

Уже после первого периода хозяева вели – 2:0. Заброшенные шайбы в активе Максима Парфеевца и Ивана Дроздова. Во втором отрезке матча Дроздов оформил дубль, а затем Максим Мальцев забросил четвертую шайбу. Евгений Дадонов сократил разницу, но Всеволод Кашкар за три минуты до финальной сирены установил окончательный счёт — 5:1 в пользу «Юности».

Сегодня состоится второй матч финальной серии. Начало поединка на «Чижовка-Арене» в 19 часов. Напомним, соперники играют до четырёх побед одной из команд.

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