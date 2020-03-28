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Жесть: как украинцев "вытягивали" через границу с Польшей, чтобы они успели вернуться домой

28.03.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина закрыла страну для всех в ночь с 27 на 28 марта. Украинцев «вытягивали» через границу волонтеры и спасатели.

Жесть: как украинцев "вытягивали" через границу с Польшей, чтобы они успели вернуться домой
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На многих пропускных пунктах и вокзалах 27 марта образовались огромные очереди желающих успеть вернуться на родину, пишет «РБК-Украина».

Тысячи украинцев в Польше собрались на границе, и пограничники пошли на беспрецедентные меры – чтобы ускорить оформление граждан и разгрузить это направление было решено пропускать их через пешеходные передвижные пункты контроля.
В пресс-службе ГПС Украины опубликовали фото и видео, как происходит процесс.

«Пограничники Мостиского отряда вместе с польскими коллегами на автомагистрали А4 у пункта пропуска «Краковец» организовали пропуск граждан, которые возвращаются в Украину в пешем порядке. 


Для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей», – говорится в сообщении.


Отмечается, что оформление граждан на вход в Украину началось в 17.00, и документы проверяли 7 сотрудников. Кроме того, подключили и волонтеров. Совместно с ними, органами местной власти и спасателями ГСЧС организовали 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки украинцев. Ожидается, что подтянутся еще 9 транспортных средств (от Львовской ОГА и дополнительных от ГСЧС).

Также появились фото спешащих вернуться в Украину до закрытия границы, снятые с воздуха. На кадрах видно, что рекомендованная дистанция в 1,5 – 2 метра, мягко говоря, не соблюдается.

По информации польского агентства PAP, на границу спешат более трех тысяч украинцев.

Отметим, что президент Владимир Зеленский вечером 27 марта выступил с заявлением об обсервации в обязательном порядке около 17 тысяч украинцев после возвращения из-за границы.

Фото: Фото: dpsu.gov.ua, PAP
 
 
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Украина закрыла страну для всех в ночь с 27 на 28 марта. Украинцев «вытягивали» через границу волонтеры и спасатели.
 
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