пишет «РБК-Украина». На многих пропускных пунктах и вокзалах 27 марта образовались огромные очереди желающих успеть вернуться на родину,«РБК-Украина».





Тысячи украинцев в Польше собрались на границе, и пограничники пошли на беспрецедентные меры – чтобы ускорить оформление граждан и разгрузить это направление было решено пропускать их через пешеходные передвижные пункты контроля.

В пресс-службе ГПС Украины опубликовали фото и видео, как происходит процесс.





«Пограничники Мостиского отряда вместе с польскими коллегами на автомагистрали А4 у пункта пропуска «Краковец» организовали пропуск граждан, которые возвращаются в Украину в пешем порядке.









Для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей», – говорится в сообщении.









Отмечается, что оформление граждан на вход в Украину началось в 17.00, и документы проверяли 7 сотрудников. Кроме того, подключили и волонтеров. Совместно с ними, органами местной власти и спасателями ГСЧС организовали 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки украинцев. Ожидается, что подтянутся еще 9 транспортных средств (от Львовской ОГА и дополнительных от ГСЧС).





Также появились фото спешащих вернуться в Украину до закрытия границы, снятые с воздуха. На кадрах видно, что рекомендованная дистанция в 1,5 – 2 метра, мягко говоря, не соблюдается.





По информации польского агентства PAP, на границу спешат более трех тысяч украинцев.





Отметим, что президент Владимир Зеленский вечером 27 марта выступил с заявлением об обсервации в обязательном порядке около 17 тысяч украинцев после возвращения из-за границы.





Фото: Фото: dpsu.gov.ua, PAP



