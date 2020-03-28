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Сегодня мы их выиграли, завтра с ними можем сыграть 2:2. Игрок гомельского ВРЗ о победе над ФК «Минск»

28.03.2020 19:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шесть матчей 28 марта состоялось в регулярном чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выделим противостояние дебютанта этого сезона «Минска» и более опытного гомельского ВРЗ. Гости стали заколачивать мячи уже с первых секунд.

Сегодня мы их выиграли, завтра с ними можем сыграть 2:2. Игрок гомельского ВРЗ о победе над ФК «Минск»

За неполные 10 минут ВРЗ забили пять мячей. Хозяева ответили лишь однажды, и на 16-ой минуте счет 6:1 сделал Юрий Березовский. На второй тайм парни Александра Черника вышли заряженными, в результате еще один мяч – в ворота гомельчан. Правда, и подопечные Анатолия Яновского также отметились еще одним голом. Итоговый счет – 7:2 в пользу гомельской команды. У гостей дубль на счету Ивана Зайца.

Сегодня мы их выиграли, завтра с ними можем сыграть 2:2. Игрок гомельского ВРЗ о победе над ФК «Минск»

Дмитрий Лось, игрок МФК ВРЗ:
Выходим на плей-офф, команды решают свои задачи, где-то кто-то оттачивает какие-то тактические моменты. Вот команда «Минска» играла больше впятером, нарабатывала на плей-офф, я так вижу. По большому счету что сказать, не хватает зрителей, не тот накал.

В принципе, мы знаем эту команду. Это молодая команда. Молодая команда что означает: сегодня мы их выиграли 11:1, завтра мы можем с ними сыграть 2:2. Много зависит именно от опыта. Так как им немножечко не хватает, где-то они к играм правильно подходят и в играх правильно себя ведут, где-то допускают ошибки, и их некоторые более опытные соперники наказывают с большим счетом. Ну вот что и произошло тогда, сегодня примерно также.

Сегодня мы их выиграли, завтра с ними можем сыграть 2:2. Игрок гомельского ВРЗ о победе над ФК «Минск»

Напомним, в регулярном чемпионате у мини-футболистов остался последний тур. Дальше стартует стадия плей-офф.

Люди в материале: Дмитрий Лось

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Шесть матчей 28 марта состоялось в регулярном чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выделим противостояние...
 
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