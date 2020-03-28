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Сегодня мы их выиграли, завтра с ними можем сыграть 2:2. Игрок гомельского ВРЗ о победе над ФК «Минск»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шесть матчей 28 марта состоялось в регулярном чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выделим противостояние дебютанта этого сезона «Минска» и более опытного гомельского ВРЗ. Гости стали заколачивать мячи уже с первых секунд.
За неполные 10 минут ВРЗ забили пять мячей. Хозяева ответили лишь однажды, и на 16-ой минуте счет 6:1 сделал Юрий Березовский. На второй тайм парни Александра Черника вышли заряженными, в результате еще один мяч – в ворота гомельчан. Правда, и подопечные Анатолия Яновского также отметились еще одним голом. Итоговый счет – 7:2 в пользу гомельской команды. У гостей дубль на счету Ивана Зайца.
Дмитрий Лось, игрок МФК ВРЗ:
В принципе, мы знаем эту команду. Это молодая команда. Молодая команда что означает: сегодня мы их выиграли – 11:1, завтра мы можем с ними сыграть 2:2. Много зависит именно от опыта. Так как им немножечко не хватает, где-то они к играм правильно подходят и в играх правильно себя ведут, где-то допускают ошибки, и их некоторые более опытные соперники наказывают с большим счетом. Ну вот что и произошло тогда, сегодня примерно также.
Напомним, в регулярном чемпионате у мини-футболистов остался последний тур. Дальше стартует стадия плей-офф.
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Сегодня мы их выиграли, завтра с ними можем сыграть 2:2. Игрок гомельского ВРЗ о победе над ФК «Минск»
Новости Беларуси. Шесть матчей 28 марта состоялось в регулярном чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выделим противостояние...
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