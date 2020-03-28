«Это самоубийство». Стоит ли сейчас брать кредит и в какой валюте лучше хранить деньги

Источник материала: Tut.by

За последние несколько недель на валютном рынке и в банковской сфере произошли некоторые изменения. Доллар и евро выросли, белорусский рубль просел. В банках были перебои с валютой, выросли проценты по вкладам и кредитам. FINANCE.TUT.BY спросил у эксперта, в какой валюте лучше хранить сбережения, стоит ли забирать вклады из банков и нужно ли брать кредиты.



Александра Квиткевич, TUT.BY

По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, самым верным решением сейчас будет хранить деньги в разных валютах, в том числе и во вкладах.

— Говорим мы о вкладах или не о вкладах, надо придерживаться принципов диверсификации, то есть не хранить все сбережения в одной валюте. Несмотря на последние события на валютном рынке, я по прежнему считаю, что валюту вклада нужно диверсифицировать и включать туда белорусский рубль, — говорит аналитик. — Простейшая иллюстрация. В последние дни доллар у нас сильно рос, поэтому у кого-то может возникнуть мысль взять и все перевести в доллары. Но нужно вспомнить сильный рост доллара в 2015 году. Когда в начале 2016 года он достиг почти 2,2 рубля, после чего стал снижаться и вернулся к отметке 2,2 только недавно. То есть спустя 4 года.

Эта недавняя история, как говорит Вадим Иосуб, показывает, что можно купить на все деньги доллары, а потом не иметь возможности продать даже по той же цене, по которой купил. Исходя из этого, по его мнению, корзину нужно составлять из доллара, белорусского рубля и евро.

— 50% — белорусский рубль и его безусловно надо держать на депозите с максимально доступной ставкой. Особенно с учетом того, что в последнее время ставки по рублевым депозитам незначительно, но выросли, — отмечает эксперт. — Оставшуюся часть имеет смысл разделить пополам между долларом и евро. Учитывая, что по валютным вкладам ставки немножко выросли, но остаются достаточно скромными, в отличие от рубля их можно хранить и «под подушкой». Если конечно сумма не очень большая нет желания получить 1−2% годовых.

По поводу того, стоит ли сейчас забирать вклады из банков, опасаясь, что потом такой возможности может не быть, Вадим Иосуб говорит, что этого делать не нужно.

— Были у нас проблемы с наличной валютой. Но заберет человек свой вклад из банка или нет на проблемы с валютой никак не повлияет. Сейчас каких-то серьезных угроз для нашей банковской системы нет. То есть ситуации, что банки начнут сейчас банкротиться, перестанут возвращать вклады нет и близко, — заверяет эксперт. — Наша банковская система переживала и более тяжелые времена. Тот же 2011 год. И то там банки не банкротились, свои рубли можно было забрать всегда, а с долларами была проблема всегда из-за искусственно заниженного курса. Сейчас такой проблемы не может быть в принципе, потому что курс плавающий.

Аналитик поясняет, что при регулировании цен всегда возникает дефицит. Это хорошо знают люди, которые застали советский союз. Плавающий курс — это когда вырос спрос — вырос курс. Спрос и предложение сбалансированы. То есть дефицита не может быть в принципе при плавающем курсе.

— У нас был дефицит именно наличной валюты, потому что в стране кончились наличные доллары. Это была проблема именно с логистикой наличных. Я думаю, что проблема решиться. Она раньше началась в Украине. И как бы это смешно ни звучало, туда самолеты с наличностью уже долетели. Думаю, что долетят они и до нас, — говорит Вадим Иосуб.

По словам эксперта, забирать вклады сейчас нет никакой необходимости.

— Если какие-то «специалисты» начнут призывать, что пора забирать вклады из банков, народ их послушает, то это гарантированно создаст рукотворный кризис. Даже в самые спокойные и не кризисные времена, в любой даже самой сильной банковской системе, будь-то Европа или Америка, начнется кризис, если одновременно все вкладчики придут в банк со словами «отдайте наши депозиты». Банки просто лягут и люди депозитов своих не получат, — говорит аналитик.

А вот от кредитов, по мнению Вадима Иосуба, сейчас лучше отказаться. Это применимо и к людям, и к предприятиям.

— Кредиты берут когда все хорошо, когда есть уверенность в будущем. Если это предприятия, то они должны быть уверены, что будут расти, что они возьмут деньги, инвестируют, получат много выручки, будут погашать долг. Это же можно сказать и про людей. Люди берут кредиты, когда они уверены в завтрашнем дне, у них есть стабильные доходы, падать он не будет, работы они не лишатся. Это наиболее благоприятная ситуация для кредита — потребительского на дорогостоящую покупку, на недвижимость и прочие, — перечисляет эксперт. В мире приближается очень мощный кризис, не пройдет он мимо и Беларуси. Это означает, что у очень серьезной части населения будут снижаться доходы, кто-то потеряет доходы вообще, кто-то лишится работы. Сейчас каждому человеку довольно сложно прогнозировать, сохранит он работу или нет. В этой ситуации вешать на себя ярмо кредита — это самоубийство.

Как говорит аналитик, есть такое расхожее мнение — будет кризис, будет девальвация, гиперинфляция, возьмешь кредит, он обесценится. Отдавать придется очень мало.

— Но не надо забывать, что даже если все пойдет по такому сценарию, то вместе с кредитом обесценятся и зарплаты, — подчеркивает эксперт. — И если человек не зарабатывает в долларах, а у нас в стране мало кто так зарабатывает, легче ему не станет. Ожидание кризиса, кризис — это время, когда нужно постараться избавится от имеющихся долгов. Есть долги и есть возможность вернуть их досрочно, постарайтесь так сделать, гасите их с опережением графика. От новых кредитов стоит отказаться.