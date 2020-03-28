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Граждан, нуждающихся в помощи для возвращения в Беларусь, просят заполнить форму на сайте МИД
Источник материала: Партизан
Электронную форму для граждан Беларуси, находящихся за рубежом и желающих вернуться на родину, МИД республики разместил
В соответствующих полях формы нужно указать страну и город, в котором человек находится. Также ФИО на русском и английском языках, дату рождения, номер белорусского паспорта, контактный телефон, наличие (отсутствие) визы и даты ее окончания, обратного билета, дату выезда, маршрут, конечный пункт следования. После заполнения следует в отдельном поле ввести код с картинки, подтвердив, что вы не робот, и затем нажать кнопку «Отправить».
Граждан также призывают отслеживать постоянно обновляемую актуальную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в соцсетях, в том числе Министерства иностранных дел.
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Электронную форму для граждан Беларуси, находящихся за рубежом и желающих вернуться на родину, МИД республики разместил на своем официальном сайте
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