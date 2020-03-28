Как выбрать шторы для солнечной стороны: 5 удачных решений для вашего окна

Источник материала: Tut.by



Солнечный свет может стать настоящим испытанием для жителей дома, чьи окна выглядывают на южную сторону. Ведь длительное действие лучей делает комнату душной и порой невыносимой для пребывания. Сегодня TAM.BY расскажет, какие выбрать шторы для окон на солнечной стороне.

Содержание:

Легкая защита и рассеянный свет



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Классические жалюзи. Механизм состоит из пластин-ламелей, которые регулируются при помощи трости и цепочки. Нестареющая классика, подходящая для жилых комнат, рабочих кабинетов и больших офисов. Бывают нескольких видов: вертикальные, горизонтальные; из натуральных и искусственных материалов. Популярный вариант — алюминиевые жалюзи.

Бамбуковые жалюзи. Экологичные шторы для защиты от солнца, пропускающие мягкий свет. Натуральные оттенки и природная фактура дерева вписываются в дизайн любого интерьера. Благодаря безопасным свойствам бамбуковых волокон такие шторы часто устанавливают в комнатах аллергиков и детских. Легкие, влагостойкие, не выгорают. Отличаются дороговизной.

Жалюзи плиссе. Шторы для окон на солнечной стороне могут быть не только из металлических ламелей, но и из бумаги, ткани. На отечественном рынке набирают популярность жалюзи «день-ночь» из плиссированной ткани. Преимущество шторы в том, что ее можно регулировать цепочкой, открывая или ограничивая свету доступ в комнату. Стоимость варьируется между классическими бюджетными и бамбуковыми жалюзи.

Французские шторы. Так называемые «маркизы», которые устанавливаются на большие окна. Чтобы представить, как выглядят такие шторы для защиты от солнца, вспомните гардины со сложной драпировкой в кинотеатрах, коридорах музеев, учебных классах. Как правило, французские «маркизы» изготавливаются из акриловой ткани с добавлением тефлона.

«Тяжелая артиллерия» против солнца



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Рольшторы. Популярные — благодаря простоте и небольшой стоимости — рулонные шторы, которые бывают двух видов.

Свободновисящие. Имеют открытый механизм и утяжелитель, не позволяющий полотну скрутиться или измяться на кромке. Неплотно прилегают при наклоне окна.

Кассетные. Плотно примыкают к раме, не позволяя свету проникнуть в помещение. Крепятся к стеклопакету и фиксируются механизмом по бокам, чтобы полотно не отклонялось при открывании окна.

Рольставни. Комбинация из рулонных штор и традиционных ставен, которая устанавливается с внутренней или наружной стороны окна. Солнечный свет с трудом проходит через оконное препятствие, так как алюминиевые ламели крепятся боковыми направляющими. При монтаже снаружи рольставни дополнительно защищают окно от нагрева.

Ткань с покрытием. Если предыдущие варианты не спасают от беспощадной жары и вы не знаете, как выбрать рольшторы для солнечной стороны, подойдите к вопросу с точки зрения состава материала, а не механизма. Рассмотрите шторы из плотной ткани с затемняющим покрытием blackout — он отражает свет и сохраняет прохладу в помещении. Кстати, такая же ткань используется в производстве рольштор.

Шторы для защиты от солнца: дополнительные советы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Теперь разобравшись, как выбрать рольшторы для солнечной стороны, прислушайтесь к дополнительным советам.

Солнечные лучи не поглощаются светлыми поверхностями: следовательно, для жаркой комнаты лучше выбирать шторы белого, кремового, молочного и других «отражающих» цветов. Если хотите изолировать комнату рольшторами от прямых лучей по-максимуму, то отдайте предпочтение кассетному механизму: он обеспечит более плотное прилегание полотна. Для душных комнат выбирайте шторы из плотной ткани или специальных материалов, отталкивающих свет — фибергласс (поливинилхлорид и стекловолокно), blackout.

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