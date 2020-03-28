Австралия примет женский чемпионат по баскетболу 2022 года

Источник материала: ОНТ

Австралия получила право на проведение женского чемпионата мира по баскетболу. Турнир пройдет в 2022 году.

Это решение было принято по итогам видеоконференции Центрального совета Международной федерации баскетбола. В финальном этапе голосования Австралийская заявка обошла российскую. Турнир с участием 12 лучших сборных со всех континентов в сентябре-октябре 2022 года примет Сидней.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram