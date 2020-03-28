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Австралия примет женский чемпионат по баскетболу 2022 года

28.03.2020 20:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Австралия примет женский чемпионат по баскетболу 2022 года

Австралия получила право на проведение женского чемпионата мира по баскетболу. Турнир пройдет в 2022 году.

Это решение было принято по итогам видеоконференции Центрального совета Международной федерации баскетбола. В финальном этапе голосования Австралийская заявка обошла российскую. Турнир с участием 12 лучших сборных со всех континентов в сентябре-октябре 2022 года примет Сидней.

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Австралия получила право на проведение женского чемпионата мира по баскетболу. Турнир пройдет в 2022 году. Это решение было принято по итогам видеоконференции...
 
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