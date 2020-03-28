|
Австралия примет женский чемпионат по баскетболу 2022 года
Источник материала: ОНТ
Австралия получила право на проведение женского чемпионата мира по баскетболу. Турнир пройдет в 2022 году.
Это решение было принято по итогам видеоконференции Центрального совета Международной федерации баскетбола. В финальном этапе голосования Австралийская заявка обошла российскую. Турнир с участием 12 лучших сборных со всех континентов в сентябре-октябре 2022 года примет Сидней.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Австралия получила право на проведение женского чемпионата мира по баскетболу. Турнир пройдет в 2022 году. Это решение было принято по итогам видеоконференции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)