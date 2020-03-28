Метеорологи сделали прогноз на апрель. Сохранится ли климатический тренд?

belnovosti.by Уже с середины апреля столбики термометров поднимутся до 14 градусов, а в некоторые из дней будет и до плюс 20. Ближайшие несколько дней будет солнечно и по-летнему тепло – плюс 12-14 градусов. Со следующей недели в Беларуси ожидается похолодание. Но оно продлится недолго, пишетУже с середины апреля столбики термометров поднимутся до 14 градусов, а в некоторые из дней будет и до плюс 20.





В Минске завтра, 29 марта, будет небольшой дождь, пасмурно. А вот температура воздуха ожидается теплой – плюс 13 градусов. Затем жители столицы удивятся резкому похолоданию. В понедельник может выпасть снег, а температура составит не более +1 градуса.





В начале апреля будет постепенно теплеть. Во вторник в Минске будет не только снег, но и солнце. Термометры покажут +3. К выходным на улице станет ясно, а воздух прогреется до плюс 10-11 тепла.





С 6 по 12 апреля в столице будут дожди. Но температура воздуха будет от +9 – +15. А вот 19 апреля – самый теплый день за ближайший месяц – до +19 градусов.









Завтра в Гомеле ожидается +14 градусов, ясно. В понедельник похолодает до +8, выпадет небольшой снег с дождем. Сильный снег прогнозируют во вторник, 31 марта. На улице будет всего +3. К выходным распогодится – термометр покажет +12.





С 6 апреля гомельчане будут радоваться теплу. Ожидается +14 – +17 . А вот 19 и 20 апреля будет настоящее лето – 21 градус тепла, солнечно.





Пасмурно завтра будет и в Бресте . Температура воздуха на следующей неделе будет такой же – плюс 3-7 градусов. 4 и 5 апреля станет ясно, воздух прогреется до +13. 6 апреля ожидается +16, дождь. Самый теплый день – 19 апреля. Тогда столбик термометра поднимется до +19.





Чуть холоднее будет в Гродно. Если верить прогнозу, завтра там ожидается +9 тепла, погода будет пасмурной. Теплые дни ожидаются 6 и 19 апреля. Тогда воздух прогреется до +16, +19 градусов соответственно. В апреле в Гродно будут кратковременные дожди, потеплеет до +9, +12 градусов.





В Могилеве на этих выходных солнечно и тепло – плюс 14, без осадков. Со следующей недели также похолодает – температура опустится до +3 градусов. Только к выходным потеплеет – плюс 10. А в понедельник, 6 апреля, в Могилеве ожидается по-летнему комфортно. На улице будет +14.





Что касается 19 и 20 апреля, эти дни также будут самыми теплыми за последний месяц. Ожидается плюс 20 градусов.





Небольшой дождь, пасмурно будет завтра в Витебске . Температура воздуха – плюс 11. 2 апреля погода преподнесет сюрпризы: будет и мокрый снег, и солнце, и даже гроза. С 6 по 12 апреля ожидаются дожди, а далее потепление. 19 апреля воздух прогреется до +17, а на следующий день – до плюс 20.







