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Что такое работа «на удалёнке» и может ли она влиять на размер вашей зарплаты?
Источник материала: ОНТ
Удивительно, но мир меняется прямо на глазах. Если раньше эти изменения можно было и не заметить, сейчас они затронули сферы, которые касаются фактически каждого, а особенно – рынка труда. На фоне последних событий работа «на удалёнке» уже перестала быть в диковинку. Тому есть причины, и дело не только в объявленной пандемии.
Немного статистики: около 17% сотрудников в мире работают, не выходя из дома. И это не фрилансеры. Сегодня по понятным причинам эта цифра значительно выше – новый (или относительно новый) вид занятости приобрёл особую актуальность. Дистанционная работа - т.е. вне офиса – сейчас это понятие прочно вошло в обиход. Молодых людей таким не удивишь, поколение постарше закономерно опасается: «на удалёнке» – это вообще как? И работа ли это? Не потеряют ли в деньгах? А как же планёрки и совещания? Если значительно удалиться от офиса, можно и вовсе работу потерять. Не переживайте – в Трудовом кодексе всё прописано. Это значит, что работать из любой точки мира можно законно. И если наниматель предлагает Вам сегодня такой режим, в этом нет ничего страшного – без работы не останетесь.
В общем, как и всегда, важно оговорить нюансы. И тогда все останутся довольны: работник получит зарплату и сохранит социальные гарантии, а наниматель не потеряет специалиста и вправе рассчитывать на результат.
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Удивительно, но мир меняется прямо на глазах. Если раньше эти изменения можно было и не заметить, сейчас они затронули сферы, которые касаются фактически каждого, а...
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