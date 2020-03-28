Что такое работа «на удалёнке» и может ли она влиять на размер вашей зарплаты?

Источник материала: ОНТ

Удивительно, но мир меняется прямо на глазах. Если раньше эти изменения можно было и не заметить, сейчас они затронули сферы, которые касаются фактически каждого, а особенно – рынка труда. На фоне последних событий работа «на удалёнке» уже перестала быть в диковинку. Тому есть причины, и дело не только в объявленной пандемии.

Немного статистики: около 17% сотрудников в мире работают, не выходя из дома. И это не фрилансеры. Сегодня по понятным причинам эта цифра значительно выше – новый (или относительно новый) вид занятости приобрёл особую актуальность. Дистанционная работа - т.е. вне офиса – сейчас это понятие прочно вошло в обиход. Молодых людей таким не удивишь, поколение постарше закономерно опасается: «на удалёнке» – это вообще как? И работа ли это? Не потеряют ли в деньгах? А как же планёрки и совещания? Если значительно удалиться от офиса, можно и вовсе работу потерять. Не переживайте – в Трудовом кодексе всё прописано. Это значит, что работать из любой точки мира можно законно. И если наниматель предлагает Вам сегодня такой режим, в этом нет ничего страшного – без работы не останетесь.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси: «В обязательном порядке необходимо определить все условия для конкретного работника. Это касается зарплаты, а мы сейчас явно говорим о том, что работник просит сохранить ему действующую зарплату. Об обязанностях выполнять работу в определённое время, какие конкретно ему предоставлены перерывы, как будет поддерживаться связь, какова будет процедура обмена информацией, отчёта, об этом надо обговариваться в дополнительном соглашении».

В общем, как и всегда, важно оговорить нюансы. И тогда все останутся довольны: работник получит зарплату и сохранит социальные гарантии, а наниматель не потеряет специалиста и вправе рассчитывать на результат.

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