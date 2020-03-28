ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что такое работа «на удалёнке» и может ли она влиять на размер вашей зарплаты?

28.03.2020 20:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что такое работа «на удалёнке» и может ли она влиять на размер вашей зарплаты?

Удивительно, но мир меняется прямо на глазах. Если раньше эти изменения можно было и не заметить, сейчас они затронули сферы, которые касаются фактически каждого, а особенно – рынка труда. На фоне последних событий работа «на удалёнке» уже перестала быть в диковинку. Тому есть причины, и дело не только в объявленной пандемии.

Немного статистики: около 17% сотрудников в мире работают, не выходя из дома. И это не фрилансеры. Сегодня по понятным причинам эта цифра значительно выше – новый (или относительно новый) вид занятости приобрёл особую актуальность. Дистанционная работа - т.е. вне офиса – сейчас это понятие прочно вошло в обиход. Молодых людей таким не удивишь, поколение постарше закономерно опасается: «на удалёнке» – это вообще как? И работа ли это? Не потеряют ли в деньгах? А как же планёрки и совещания? Если значительно удалиться от офиса, можно и вовсе работу потерять. Не переживайте – в Трудовом кодексе всё прописано. Это значит, что работать из любой точки мира можно законно. И если наниматель предлагает Вам сегодня такой режим, в этом нет ничего страшного – без работы не останетесь.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси: «В обязательном порядке необходимо определить все условия для конкретного работника. Это касается зарплаты, а мы сейчас явно говорим о том, что работник просит сохранить ему действующую зарплату. Об обязанностях выполнять работу в определённое время, какие конкретно ему предоставлены перерывы, как будет поддерживаться связь, какова будет процедура обмена информацией, отчёта, об этом надо обговариваться в дополнительном соглашении».

В общем, как и всегда, важно оговорить нюансы. И тогда все останутся довольны: работник получит зарплату и сохранит социальные гарантии, а наниматель не потеряет специалиста и вправе рассчитывать на результат.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удивительно, но мир меняется прямо на глазах. Если раньше эти изменения можно было и не заметить, сейчас они затронули сферы, которые касаются фактически каждого, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Австралия примет женский чемпионат по баскетболу 2022 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика