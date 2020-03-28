|
«Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили». Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тема экономического кризиса в условиях мировой пандемии нашла свое продолжение в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру, и вот некоторые ее темы.
Итак, информационные итоги недели смотрите 29 марта в вечернем эфире СТВ в 19:30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили». Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Тема экономического кризиса в условиях мировой пандемии нашла свое продолжение в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)