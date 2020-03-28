Штаны в босоножки?! Самый странный тренд этой весны

Источник материала: ОНТ

Штаны, обвязанные внизу шнурками босоножек – тренд, который набирает огромную популярность у звезд.

Впервые брюки в босоножки заправила Хайли Бибер, которая завязками от обуви обмотала штанины по нижнему краю.





Эмили Ратаковски также подхватила эту идею, и решила объеденить черные босоножки и брюки в тон.





Фото: Shutterstock / REX

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