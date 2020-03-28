|
Штаны в босоножки?! Самый странный тренд этой весны
Источник материала: ОНТ
Штаны, обвязанные внизу шнурками босоножек – тренд, который набирает огромную популярность у звезд.
Впервые брюки в босоножки заправила Хайли Бибер, которая завязками от обуви обмотала штанины по нижнему краю.
Эмили Ратаковски также подхватила эту идею, и решила объеденить черные босоножки и брюки в тон.
Фото: Shutterstock / REX
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Штаны, обвязанные внизу шнурками босоножек – тренд, который набирает огромную популярность у звезд. Впервые брюки в босоножки заправила Хайли Бибер, которая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)