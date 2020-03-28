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Штаны в босоножки?! Самый странный тренд этой весны

28.03.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Штаны в босоножки?! Самый странный тренд этой весны

Штаны, обвязанные внизу шнурками босоножек – тренд, который набирает огромную популярность у звезд.

Впервые брюки в босоножки заправила Хайли Бибер, которая завязками от обуви обмотала штанины по нижнему краю.


Эмили Ратаковски также подхватила эту идею, и решила объеденить черные босоножки и брюки в тон.


Фото: Shutterstock / REX

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Штаны, обвязанные внизу шнурками босоножек – тренд, который набирает огромную популярность у звезд. Впервые брюки в босоножки заправила Хайли Бибер, которая...
 
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