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Уникальный случай. В Гомельской области в классе – один ученик

28.03.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уникальный случай. В Гомельской области в классе – один ученик

Богдану – 7 лет. Он из небольшой деревни в Хойникском районе. Немного спешит: сегодня диктант. Впрочем, на уроки мальчик никогда не опаздывает. Гордость местной школы и, пожалуй, самый популярный ученик. Просто Богдан – единственный ребенок в классе. 


Тот случай, когда не подёргаешь девчонок за косички, ни у кого не спишишь и не поиграешь в догонялки – не с кем. Остаётся только учиться.

Наталья Белаус, учитель Слабожанской базовой школы: «Я до конца не верила в то, что у меня будет один ученик. Я переживала, как мне заменить ему всех одноклассников, друга, но с этим мы справились. Нам вдвоем интересно, и привыкала я к нему не так уж и долго».

Уроки – в игровой, а иногда даже в музыкальной форме. Богдан обгоняет школьную программу: хорошо читает, знает таблицу умножения, решает в уме, да, и с почерком всё в порядке. Хорошая успеваемость, уверены, результат индивидуального обучения. 

Мария Сенько, директор Слабожанской базовой школы: «Он получает полноценное образование, ему уделяется больше внимания, весь урок построен с одним учеником, поэтому для ученика это не хуже».

А перемена – единственная возможность увидеть других детей. Богдан – из многодетной семьи, его братья учатся в этой же школе. Пять минут на «братскую» партию. Затем снова за парту: Наталья Сергеевна даст домашнее задание. Пока на уникальный класс с одним учеником в деревне смотрят больше как на эксперимент. Что будет дальше? Возможно, мальчику повезёт и в Слабожанку переедет молодая семья с детьми – тогда 2-й «А» доукомплектуют.

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Богдану – 7 лет. Он из небольшой деревни в Хойникском районе. Немного спешит: сегодня диктант. Впрочем, на уроки мальчик никогда не опаздывает. Гордость местной...
 
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