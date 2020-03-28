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Уникальный случай. В Гомельской области в классе – один ученик
Источник материала: ОНТ
Богдану – 7 лет. Он из небольшой деревни в Хойникском районе. Немного спешит: сегодня диктант. Впрочем, на уроки мальчик никогда не опаздывает. Гордость местной школы и, пожалуй, самый популярный ученик. Просто Богдан – единственный ребенок в классе.
Тот случай, когда не подёргаешь девчонок за косички, ни у кого не спишишь и не поиграешь в догонялки – не с кем. Остаётся только учиться.
Уроки – в игровой, а иногда даже в музыкальной форме. Богдан обгоняет школьную программу: хорошо читает, знает таблицу умножения, решает в уме, да, и с почерком всё в порядке. Хорошая успеваемость, уверены, результат индивидуального обучения.
А перемена – единственная возможность увидеть других детей. Богдан – из многодетной семьи, его братья учатся в этой же школе. Пять минут на «братскую» партию. Затем снова за парту: Наталья Сергеевна даст домашнее задание. Пока на уникальный класс с одним учеником в деревне смотрят больше как на эксперимент. Что будет дальше? Возможно, мальчику повезёт и в Слабожанку переедет молодая семья с детьми – тогда 2-й «А» доукомплектуют.
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Богдану – 7 лет. Он из небольшой деревни в Хойникском районе. Немного спешит: сегодня диктант. Впрочем, на уроки мальчик никогда не опаздывает. Гордость местной...
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