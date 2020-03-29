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Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Фёдор Тихонович Король из деревни Мокрая Дубрава

29.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очень важно нынешнему поколению не забывать и передавать потомкам историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Страшная трагедия коснулась абсолютно каждого белоруса. В эти тяжелые годы солдаты и обычные жители нашей страны совершали героические поступки и, пройдя через боль и лишения, сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей тех страшных событий. В Пинском районе их лишь двадцать. Корреспонденты pinsknews.by в совместном проекте «Полесской правды» с РО РОО «Белая Русь» и районной организацией ветеранов расскажут о каждом из них.

Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Фёдор Тихонович Король из деревни Мокрая Дубрава

Ф.Т. Король с внучкой.

В деревне Мокрая Дубрава живет Федор Тихонович Король. Когда началась Великая Отечественная, ему было всего 10 лет. Во время войны Федор Тихонович принимал активное участие в партизанском движении на территории бывшего Логишинского района. С сентября 1943 года по июль 1944-го являлся партизанским связным отрядов имени А.Ф. Баруцкого и имени Г.К. Орджоникидзе бригады имени В.В. Куйбышева бывшей Пинской области. Федор Тихонович спас жизнь партизану Александру Кондратьевичу Колесниковичу, который ночевал на его хуторе 11 сентября 1943 года. Хутор был оцеплен полицейскими Логишинского гарнизона. Партизанский связной своевременно оповестил А.К. Колесниковича о смертельной опасности, и тому удалось избежать неминуемой гибели. Систематически через партизанских разведчиков А.А. Самохвалова и И.А. Тарасевича Федор Король передавал в партизанские отряды сведения об операциях немцев, власовцев и полицаев против партизан, об их передвижениях в сторону расположения партизанских отрядов; распространял среди населения городского поселка Логишин, деревень Ковнятин, Мокрая Дубрава, Стошаны листовки и сводки Совинформбюро, оказывал партизанам посильную помощь продуктами питания, одеждой и обувью.

Федор Тихонович – постоянный гость в Логишинской средней школе. Он с удовольствием делится с ребятами своими воспоминаниями. Главное его пожелание молодежи – чтобы они никогда не знали того ужаса войны, который испытал он в детстве и который навсегда остался в его памяти.

Инна УРБАНОВИЧ

 
 
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