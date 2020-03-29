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«Паўлінку» посмотрели онлайн около 20 тыс. зрителей

29.03.2020 09:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Паўлінку» посмотрели онлайн около 20 тыс. зрителей

Спектакль «Паўлінка» Национального академического театра имени Янки Купалы онлайн посмотрели около 20 тыс. зрителей во всем мире, сообщили в театре.

Онлайн-показ состоялся 27 марта в Международный день театра. Благодаря трансляции, «Паўлінка» объединила белорусов всего мира. Онлайн-показ смотрели в ОАЭ, Азербайджане, Армении, Бельгии, Грузии, Германии, США, Израиле, Испании, Казахстане, Канаде, Кыргызстане, Латвии, Литве, Пакистане, Португалии, Польше, России, Словакии, Турции, Украине, Франции, Японии и других странах. 

Белорусская диаспора в Мадриде организовала просмотр трансляции в национальных костюмах, а подписчики Купаловского в Instagram и Facebook, а также артисты театра провели флешмоб по приглашению к онлайн-просмотру. В общей сложности за один вечер шедевр белорусской классики посмотрели около 20 тыс. человек.


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Спектакль «Паўлінка» Национального академического театра имени Янки Купалы онлайн посмотрели около 20 тыс. зрителей во всем мире, сообщили в театре. Онлайн-показ...
 
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