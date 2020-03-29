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Листая подшивки «Полесской правды»: история Пинщины год за годом. 1960-1961 годы
29.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Первые метры искусственной кожи
Коллектив Пинского завода искусственных кож после опробования станков и машин 3 сентября выпустил первые листы искусственной кожи. Сейчас молодой коллектив продолжает осваивать производственные процессы по изготовлению искусственной кожи и одновременно наращивает темпы. Монтажники устанавливают оборудование для второй очереди.
(8 сентября 1960 г.).
В строй действующих
На производственной карте Пинска появился новый кружок: в строй действующих вступил пенькозавод. Перед колхозами Пинщины и соседних районов открываются заманчивые перспективы резкого повышения доходов от технических культур. Обработка льнотресты и пеньки в хозяйствах полностью не механизирована, нередко ведется вручную. А тут целый специализированный завод к услугам тружеников полей.
(29 октября 1960 г.).
Методом народной стройки
В 1960 году началось строительство автодороги Пинск — Сталин. Трасса ее пролегает через топкие заболоченные места. В трудных условиях коллектив строителей уже проложил важный участок дороги Плещицы — Хлебы расстоянием В километров. Как сообщил главный инженер ДСР-8, в 1961 году дорога между Пинском и Лопатино будет открыта для автомобильного движения.
(12 января 1961 г.).
Чудесный подарок
В Пинске открыта школа- интернат. У входа в вестибюль —большой плакат «Добро пожаловать!». Заходишь, бросаются в глаза чистота и уют, величие здания. Радостно, по- отцовски встречают прибывших детей директор, завуч. Медсестра осматривает детей и дает полезные советы. Это большой и чудесный подарок детям Пинска и окружающих его районов.
(14 февраля 1961 г.).
Сдан в эксплуатацию холодильник
Строители города в установленный срок построили и сдали в эксплуатацию Пинскому мясокомбинату холодильник. Комиссия приняла его с оценкой «хорошо».
(16 февраля 1961 г.).
Автоматы в торговле
В торговой сети города все больше появляется автоматов, ускоряющих отпуск товаров и повышающих культуру обслуживания покупателей. Широкое применение находят автоматы по продаже растительного масла, холодных закусок, газированной воды, пива, соков, одеколона, спичек, папирос, карандашей и тетрадей. Только за 1960 год в торговых точках Пинска и школьных буфетах установлено и сдано в эксплуатацию 38 автоматов по продаже различных продуктов и товаров.
(25 февраля 1961 г.).
Мост построен
На проселочной дороге Ласицк — Остров — Паре построен новый мост. Большая заслуга в этом кузнеца колхоза Мисючика B.C., который заготовил нужные болты, скобы, штыри. На этом участке возобновилось движение автомобильного и гужевого транспорта.
(29 апреля 1961 г.).
Новые авиалинии
По новому расписанию 1961 года пассажирские самолеты ежедневно, кроме четверга, отправляются из нашего аэропорта в Столин, Лунинец, Заречное, Колки, Любешов, Ласицк, Брест, Гродно и ежедневно в Минск. Открыты новые авиалинии в Барановичи и Ганцевичи.
(9 мая 1961 г.).
Водное такси
На Пинском участке начало курсировать водное такси. Расстояние от Пинска до Качановичей пятиместный катер проходит за 25 минут, тогда как пассажирский теплоход идет два часа.
(30 мая 1961 г.).
Так поступают советские люди
Около Парохонского продовольственного магазина молодой колхозник Алексей Гаркович нашел 150 рублей. Владельцем их оказался гражданин Труш А.А. Деньги ему возвращены.
(5 августа 1961 г.).
Засветились лампочки
В домах колхозников деревень Выжловичи, Тепенец и в общественных помещениях деревни Паршевичи (теперь – Березовичи) загорелся электрический свет. Этот день стал большим праздником для сельских тружеников. В ближайшее время завершатся работы по электрификации деревень Паршевичи, Понятичи, Богушево и Новый Дворец.
(24 октября 1961 г.).
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> Пинский завод искусственных кож. 1960 год. Первые метры искусственной кожи Коллектив Пинского завода искусственных кож после опробования станков и машин 3...
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