Листая подшивки «Полесской правды»: история Пинщины год за годом. 1960-1961 годы

Источник материала: Полесская правда

Первые метры искусственной кожи

Коллектив Пинского заво­да искусственных кож после опробования станков и машин 3 сентября выпустил первые листы искусственной кожи. Сейчас молодой коллектив продолжает осваивать произ­водственные процессы по из­готовлению искусственной кожи и одновременно наращи­вает темпы. Монтажники уста­навливают оборудование для второй очереди.

(8 сентября 1960 г.).

В строй действующих

На производственной кар­те Пинска появился новый кружок: в строй действующих вступил пенькозавод. Перед колхозами Пинщины и сосед­них районов открываются за­манчивые перспективы резко­го повышения доходов от тех­нических культур. Обработка льнотресты и пеньки в хозяй­ствах полностью не механизи­рована, нередко ведется вруч­ную. А тут целый специализи­рованный завод к услугам тру­жеников полей.

(29 октября 1960 г.).

Методом народной стройки

В 1960 году началось строительство автодороги Пинск — Сталин. Трасса ее пролегает через топкие забо­лоченные места. В трудных условиях коллектив строите­лей уже проложил важный участок дороги Плещицы — Хлебы расстоянием В кило­метров. Как сообщил главный инженер ДСР-8, в 1961 году дорога между Пинском и Лопатино будет открыта для ав­томобильного движения.

(12 января 1961 г.).

Чудесный подарок

В Пинске открыта школа- интернат. У входа в вестибюль —большой плакат «Добро по­жаловать!». Заходишь, броса­ются в глаза чистота и уют, ве­личие здания. Радостно, по- отцовски встречают прибыв­ших детей директор, завуч. Медсестра осматривает детей и дает полезные советы. Это большой и чудесный подарок детям Пинска и окружающих его районов.

(14 февраля 1961 г.).

Сдан в эксплуатацию холодильник

Строители города в уста­новленный срок построили и сдали в эксплуатацию Пинско­му мясокомбинату холодиль­ник. Комиссия приняла его с оценкой «хорошо».

(16 февраля 1961 г.).

Автоматы в торговле

В торговой сети города все больше появляется авто­матов, ускоряющих отпуск то­варов и повышающих культу­ру обслуживания покупате­лей. Широкое применение находят автоматы по прода­же растительного масла, хо­лодных закусок, газирован­ной воды, пива, соков, оде­колона, спичек, папирос, ка­рандашей и тетрадей. Толь­ко за 1960 год в торговых точ­ках Пинска и школьных буфе­тах установлено и сдано в эк­сплуатацию 38 автоматов по продаже различных продук­тов и товаров.

(25 февраля 1961 г.).

Мост построен

На проселочной дороге Ласицк — Остров — Паре построен новый мост. Большая заслуга в этом кузнеца колхоза Мисючика B.C., который загото­вил нужные болты, скобы, шты­ри. На этом участке возобно­вилось движение автомобиль­ного и гужевого транспорта.

(29 апреля 1961 г.).

Новые авиалинии

По новому расписанию 1961 года пассажирские са­молеты ежедневно, кроме четверга, отправляются из нашего аэропорта в Столин, Лунинец, Заречное, Колки, Любешов, Ласицк, Брест, Гродно и ежедневно в Минск. Открыты новые авиалинии в Барановичи и Ганцевичи.

(9 мая 1961 г.).

Водное такси

На Пинском участке на­чало курсировать водное такси. Расстояние от Пинска до Качановичей пятиме­стный катер проходит за 25 минут, тогда как пассажир­ский теплоход идет два часа.

(30 мая 1961 г.).

Так поступают советские люди

Около Парохонского продовольственного магази­на молодой колхозник Алек­сей Гаркович нашел 150 руб­лей. Владельцем их оказал­ся гражданин Труш А.А. Деньги ему возвращены.

(5 августа 1961 г.).

Засветились лампочки

В домах колхозников де­ревень Выжловичи, Тепенец и в общественных помеще­ниях деревни Паршевичи (теперь – Березовичи) за­горелся электрический свет. Этот день стал большим праздником для сельских тружеников. В ближайшее время завершатся работы по электрификации деревень Паршевичи, Понятичи, Богушево и Новый Дворец.

(24 октября 1961 г.).