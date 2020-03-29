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«Союзмультфильм» выпустил серию мини-мультфильмов о здоровье
Источник материала: ОНТ
Герои легендарных мультфильмов в специальных мини-роликах рассказывают о правилах поведения во время пандемии, призывая беречь здоровье и сохранять спокойствие,
«Союзмультфильм» создал серию специальных мини-роликов, в которых герои популярных мультфильмов рассказывают о правилах поведения во время эпидемии. Карлсон, Винни-Пух, Бегемот, который боялся прививок, герои «Простоквашино» и «Оранжевой коровы» рассказывают о том, как сохранять спокойствие и беречь здоровье.
Анимационные ролики можно посмотреть на официальных аккаунтах «Союзмультфильма» в социальных сетях.
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Герои легендарных мультфильмов в специальных мини-роликах рассказывают о правилах поведения во время пандемии, призывая беречь здоровье и сохранять спокойствие,...
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