Результат выборов в Польше предрешен: Анджею Дуде доверяют 62% поляков

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62% поляков доверяют президенту страны Анджею Дуде, 59% премьер-министру Матеушу Моравецкому, 46% министру здравоохранения Лукашу Шумовскому, — таковы данные мартовского опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS).





Четвертую позицию в рейтинге занимает председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, которому доверяет 45% респондентов. Министру юстиции, генеральному прокурору Збигневу Зёбро доверяет 44 процента поляков.





Следующие места в рейтинге занимают лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш — 42%, министр национальной обороны Мариуш Блащак —41%, кандидаты в президенты Шимон Холовня — 38% и Малгожата Кидава-Блоньская — 37%, Павел Кукиз — 37%, вице-премьер Ярослав Говин — 35%, спикер Сейма Эльжбета Витек — 33%, кандидат в президенты Роберт Бедронь — 32%, вице-премьеры Пётр Глиньский — 30% и Яцек Сасин — 29%, лидер Inicjatywa Polska Барбара Новацкая — 28%, председатель партии «Гражданская платформа» Борис Будка и министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Мариуш Каминьский — 27%, спикер Сената Томаш Гродзкий и лидер Lewica Razem Адриан Зандберг — 26%, лидер Nowa Lewica Влодзимеж Чажастый — 21%, лидер «Конфедерации» Кшиштоф Босак — 18%, Януш Корвин-Микке — 17%.





На 10 мая в Польше запланированы выборы президента страны.